La Jornada 16 del Apertura 2025 se disputará a lo largo del próximo fin de semana y todos los partidos serán cruciales. No obstante, a nivel de importancia y de trascendencia, el Clásico Regio entre Rayados y Tigres UANL es el partido que más expectativa genera.

Ambos equipos ya aseguraron su lugar en la Liguilla, pero todavía no están definidas las posiciones en la tabla de la Liga MX. El Clásico Regio es uno de los partidos históricos de la Liga MX y Víctor Manuel Vucetich durante muchos años ha participado en ellos tanto en Rayados como en Tigres.

Por esta razón, el exentrenador es una voz más que autorizada para hablar sobre este juego. Y, de acuerdo a ‘El Rey Midas’, Tigres llega mejor en la previa: “Creo que, en este momento, llega un poquitito más arriba el equipo de Tigres“, comentó en un inicio en una entrevista con ABC Deportes.

“Me ha tocado participar más en Rayados…en lo deportivo se tiene que reconocer a quien lo hace mejor, el equipo que lo haga mejor es el que va a obtener mejor resultado, el que esté más balanceado, el que tenga más puntos de equilibrio”, agregó Víctor Manuel Vucetich, quien destacó que tanto Rayados como Tigres tienen grandes jugadores.

Víctor Manuel Vucetich como entrenador de Rayados (Getty Images)

“Las fortalezas son los jugadores que tienen, los dos tienen muy buenos elementos. Son gente de oficio la mayoría, el equipo que sepa manejar mejor la presión es el equipo que va a poder obtener el resultado”, expresó el histórico entrenador mexicano.

Por último, Víctor Manuel Vucetich dijo que tiene cariño por ambas instituciones: “Va ganar quien lo haga mejor, no me puedo dejar llevar nada más por el afecto y lógicamente que tengo un afecto hacia Rayados pero también por supuesto lo tengo con Tigres“.

