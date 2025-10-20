Es tendencia:
¿Rayados vs. FC Juárez va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Rayados y FC Juárez se enfrentan este martes en el Gigante de Acero. Los detalles de cómo ver el partido en México.

Por Patricio Hechem

Rayados y FC Juárez se enfrentan por el Apertura 2025
© Imago7Rayados y FC Juárez se enfrentan por el Apertura 2025

Cada vez falta menos para que finalice la fase regular del Apertura 2025 y cada partido es clave de cara a la Liguilla o el Play-In. En este sentido, Rayados y FC Juárez se enfrentan este martes 21 de octubre en el Gigante de Acero por la Jornada 14 del torneo.

Ninguno de los dos equipos pudo ganar el fin de semana y, de hecho, ambos acumulan dos partidos sin sumar de a 3 puntos en la Liga MX. Si bien Rayados está más cómodo en la tabla que FC Juárez, los dos intentarán llevarse la victoria este martes.

La Inteligencia Artificial predijo el resultado de Rayados vs. FC Juárez por la Liga MX

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido entre Rayados y FC Juárez de este martes por la Jornada 14 del Apertura 2025 podrá verse en México por ViX Premium, el cual se puede sintonizar a través de la plataforma Amazon Prime Video. Los Bravos se llevaron el triunfo por 2-1 en el último enfrentamiento por la fecha 6 del Clausura 2025.

La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Domènec Torrent viene de empatar 1-1 con Pumas UNAM el sábado pasado. Monterrey acumula dos partidos sin ganar en la Liga MX porque con anterioridad venía de igualar 2-2 con Xolos y busca cortar esta mini racha negativa.

Por su parte, FC Juárez empató 2-2 con Pachuca el fin de semana y venía de perder por 3-1 con Atlas, por lo que los Bravos también necesitan ganar. El equipo está 9° en la tabla pero la diferencia entre los Tuzos, el último clasificado a la Liguilla, es de solo dos unidades.

patricio hechem
Patricio Hechem
