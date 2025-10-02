Luego de la salida de Eduardo Berizzo, la directiva del Club León se movió rápido y ya presentó a su sucesor. Tras algunos años, Ignacio Ambriz volvió a la institución esmeralda y tendrá la tarea de levantar a un conjunto que no está cómodo en la Tabla General.

Sin embargo, luego de ser presentado, las redes sociales estuvieron llenas de comentarios sobre el rostro del director técnico, quien se veía muy diferente a la última vez que se le vio al técnico mexicano en los terrenos de juego, cuando era estratega del Santos Laguna.

Las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales sobre el estado de salud del DT, hasta comenzaron a generar teorías sobre si era un proceso estético. Sin embargo, el periodista Vladimir García explicó los motivos detrás de la apariencia del estratega. Y es que Ambriz padece una enfermedad que provocó el cambio de apariencia.

Así lo explicó: “Evidentemente tiene una inflamación, es muy notable. La información que tenemos en TUDN es que fue desafortunadamente una bacteria la que atacó el rostro de Nacho Ambriz, que desde hace ya algunas semanas está bajo tratamiento con un especialista“.

Y continuó: “Hay por supuesto un panorama positivo para que en las próximas semanas, a más tardar un par de meses, todo vuelva a la normalidad y pues se elimine o expulse esta bacteria”. “Producto de un corte entró esta bacteria la cual ya le están combatiendo, así que se descarta que hay sido un tema estético”, aseveró.

Parece cerrar el tema, el comunicador detalló: “Lo que pudiera ser un procedimiento normal en todos los hombres que tenemos barba o de pronto desenterrar algún vello puede desembocar en esta situación”.

¿Cómo fue el último ciclo como DT de Ignacio Ambriz?

El último ciclo como DT de Ignacio Ambriz fue en Santos Laguna en 2024, donde estuvo al mando de 31 compromisos. Allí cosechó apenas 5 victorias, 8 empates y 18 derrotas, significando solo un 24,73% de efectividad. Desde entonces no tuvo otra etapa en algún equipo dentro o fuera de México.