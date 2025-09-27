Puebla y Chivas de Guadalajara se llevaron toda la atención en las primeras horas del fin de semana, pero no precisamente por su futbol: el encuentro, que fue postergado este viernes por las malas condiciones del campo de juego del Estadio Cuauhtémoc, ¡podría volver a suspenderse! por motivos similares este sábado por la tarde.

En el último turno del día de ayer, los aficionados esperaron más de dos horas al comienzo del partido entre ‘La Franja’ y el ‘Rebaño Sagrado’, hasta que finalmente y luego de evaluar una y otra vez la posibilidad de dar inicio al juego, las autoridades determinaron no jugar el encuentro este viernes y postergarlo al sábado a las 17.00 horas.

Sin embargo, el clima tampoco ha acompañado con el correr de este día: las precipitaciones no cesaron en las últimas horas, y han azotado durantemente contra la ciudad de Puebla y sobre todo, contra el césped del recinto. Y sin un buen sistema de desague, la cancha del Puebla no ha podido resistir y continúa repleta de pozos.

Publicidad

Publicidad

A poco más de cuarenta y minutos del horario estipulado para el pitazo inicial, el terreno sigue cubierto de agua y con lagunas grandes en sectores clave, donde sin dudas el balón no podrá correr ni picar. Bajo estas circunstancias, en instantes saldrá el equipo arbitral para revisar las condiciones del campo y decidir si el partido se juega tal lo programado o si sufre otro retraso.

A diferencia del día de ayer, hoy el Puebla vs. Chivas no tiene la hora cómo límite: en el viernes, al ser en el último turno, el reglamento indicaba que no podía empezar luego de las 23 horas, y eso obligó a pasar el compromiso a este sábado. En el día de la fecha, todavía el reloj acompaña para aguardar en caso de que a la hora señalada la cancha aún no esté para arrancar.

Los mandatarios de la Liga MX han bajado línea y pedido preservar la integridad del futbolista: más allá de la impaciencia de los fanáticos, que quieren ver el partido de una vez por todas, no se llevará a cabo hasta tener todas las garantías de que el encuentro puede desarrollarse con total normalidad y sin dañar a ninguno de los jugadores elegidos para este enfrentamiento.

Publicidad