Sedes y transmisiones de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Ya se confirmaron este domingo los cuatro partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX, por lo que ahora falta que se den a conocer los horarios oficiales de cada uno de los partidos, aunque lo que sí se puede saber serían las sedes y canales en donde se transmitirán estos duelos de la Liguilla que será inusual.

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¿Cuándo se jugarán los partidos?

Y es que hay que mencionar que debido a la Concacaf Champions Cup que disputa sus semifinales a mitad de semana y hay equipos como Tigres y Toluca que disputan esta competencia, no se podrán levar a cabo las idas de estos partidos en miércoles 29 y jueves 30 de abril, sino que serán el sábado 2 y domingo 3 las idas, mientras que las vueltas el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Los cruces quedaron de esta manera, Pumas tendrá que enfrentarse al Club América en una edición más del Clásico Capitalino; Chivas se medirá ante Tigres, lo que ya fue una final anteriormente; Cruz Azul se medirá ante Atlas, uno de los equipos que sí sabe ganarles; mientras que Pachuca se enfrentará a Toluca en un duelo sin igual.

¿Dónde se juegan los Cuartos de Final?

De esta manera el Pumas vs América juega la ida en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Por su parte el Chivas vs Tigres la ida será en el Estadio Universitario y la vuelta en el Estadio Akron; el Cruz Azul vs Atlas será primero en el Estadio Jalisco y cerrarán en el Estadio Cuauhtémoc; el Pachuca vs Toluca la ida es el Estadio Nemesio Diez y la vuelta en el Estadio Hidalgo.

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¿Dónde ver la Liguilla del Clausura 2026?

El duelo de los universitarios vs águilas será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX tanto la ida como la vuelta. El rebaño vs la UANL va por Azteca 7 y Tubi en la ida, pero la vuelta por Amazon Prime; La Máquina vs los Zorros va por TUDN, Canal 5, ViX y Layvtime tanto el ida como el de vuelta; y el Tuzos vs Diablos Rojos la ida en Azteca Deportes y la vuelta en Fox ONE.

En síntesis