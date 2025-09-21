Pumas UNAM y Cruz Azul disputarán un amistoso aprovechando el parón de la Liga MX por la fecha FIFA de octubre. El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 10 de octubre en el Heart Health Park de Sacramento, California, a las 20:00 horas del centro de México.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por la institución auriazul a través de sus canales oficiales. Asimismo, también se informó que los boletos para dicho juego se pueden obtener mediante el sitio web oficial de Ticketon. El recinto californiano cuenta con capacidad para 11,569 personas, por lo que existe la posibilidad de un marco lleno.

De esta manera, Felinos y Celestes se volverán a enfrentar poco más de seis meses después de su último cruce. El mismo se llevó a cabo el 5 de abril por la 14a. fecha del Clausura 2025, ocasión en la cual La Máquina ganó por 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Vale destacar que la próxima fecha FIFA se desarrollará entre el 6 y el 14 de octubre, por lo que entre esos días no habrá acción oficial en la Liga MX. Antes de eso se jugarán tres fechas del Apertura 2025: una entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre, otra entre el viernes 26 y el domingo 28 y la última de estas entre el viernes 3 y domingo 5 de octubre.

Si bien aún faltan algunos días para que se confirmen las convocatorias de cada selección, es posible que el juego cuente con bajas de ambos lados. La mayoría de ellas estarían del lado de Cruz Azul, que podría jugar sin habituales citados tales como Erik Lira, Charly Rodríguez, Jesús Orozco y Jorge Sánchez (México), Mateusz Bogusz (Polonia) y Kevin Mier (Colombia). Pumas, en tanto, prescindiría de Álvaro Angulo (Colombia), Keylor Navas (Costa Rica) y Adalberto Carrasquilla (Panamá).

¿Cuándo juegan Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

Pumas UNAM y Cruz Azul no se enfrentarán por el Apertura 2025 sino hasta la última fecha de la fase regular. De acuerdo a lo programado por Liga MX, el encuentro se disputará el 8 de noviembre a las 21:05 horas en un estadio a designar, ya que La Máquina no puede ser local del conjunto auriazul en Ciudad Universitaria tal como lo viene haciendo desde principio de este año.