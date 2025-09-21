Pumas UNAM fue uno de los equipos que mejor se reforzó de cara a esta temporada con el objetivo de romper una sequía importante de 14 años sin ser campeón, la última vez en el Clausura 2011. El equipo de Efraín Juárez, que venía dejando mucho que desear, quería pelear de igual a igual contra los mejores equipos de México y ser uno de los candidatos a quedarse con el Torneo Apertura 2025.

Hasta el momento, los resultados han sido irregulares y por ahora se encuentran en puestos de Play-In, a tres puntos de Tigres, que es el último equipo que está clasificando a playoffs. Por lo tanto, si quieren clasificar, deben mejorar en muchos aspectos.

Justamente, este sábado, el equipo universitario igualó 1-1 frente a los felinos en condición de local por la novena jornada de la Liga MX y, hasta ahora, suman dos victorias, dos derrotas y cuatro empates. A pesar de los altibajos, Pumas sigue mostrando una identidad de juego clara y competitiva que genera ilusión entre sus aficionados.

Post partido, el entrenador de Pumas habló en conferencia de prensa y dejó una fuerte advertencia a los demás equipos de México de cara a lo que se viene, dejando en claro que jugarán de igual a igual ante todos y que darán pelear hasta el final.

Las declaraciones de Efraín Juárez

“Estamos para pelear al tú por tú con cualquier equipo. Dieron todo, todos los días. No duermo porque entiendo eso. Hoy viene un rival importante con jerarquía y puedo decir que mi equipo juega bien siempre. Al que no le gusta, vengan y los invito a Cantera. Les explico si hay dudas”, expresó Juárez.

Además, habló sobre el rendimiento de su equipo: “Me quedo mucho con el rendimiento del equipo. Estoy ilusionado por todas las fases del juego. El equipo sabe qué hace con y sin la pelota. Me voy tranquilo y muy feliz porque es una satisfacción que todo lo que hablamos en la semana, lo ves plasmado. Mi trabajo es darle las herramientas posibles. Ellos disfrutan, saben qué tienen que hacer. En lo individual, para eso trajimos a ‘JJ’. Estoy orgulloso de tener delanteros mexicanos. Nosotros representamos una institución que da oportunidades”.