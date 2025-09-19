José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, respondió a las quejas de Pumas UNAM por el fichaje de Anthony Martial con La Pandilla. Durante la presentación oficial del delantero francés este viernes, el directivo esgrimió los motivos por los cuales Monterrey se metió en la puja por la contratación del ex Manchester United, quien tenía un preacuerdo con la institución universitaria según destacó Eduardo Saracho en diálogo con David Faitelson en TUDN.

Al ser consultado al respecto, Tato aseguró que la llegada del galo de 29 años a la Sultana del Norte estuvo ligada a un pedido de Doménec Torrent. “Teníamos la recomendación de Dome porque lo atraía mucho. Dentro de las alternativas, era la que más empujábamos”, manifestó.

Asimismo, pareció bajarle los decibeles a la polémica que se generó con Pumas al afirmar que la negociación por Anthony Martial fue “como cualquier otra”. En ese sentido, agregó: “Fuimos avisados por parte de su gente, sus agentes, que tenía muchas opciones en diferentes partes del mundo, que las estaba analizando. Después del análisis junto con su familia, la que más le atraía era esta”.

Finalmente, destacó las aptitudes y trayectoria del europeo, quien fue contratado tras una temporada en el AEK Atenas, y valoró su aspecto personal. “Anthony ha jugado más de 450 partidos los cuales ha disputado en cuatro ligas europeas, tres de ellas de las mejores del mundo: la Premier, la francesa y la española (…) Tenemos la fortuna de contar con él, y en estos pocos días que llevamos juntos nos damos cuenta de la gran persona que es, de lo sencillo que es”, indicó Noriega.

¿Debutará Anthony Martial con Rayados ante América?

En principio, Anthony Martial estará en condiciones de debutar con Rayados en el duelo de este sábado desde las 21:05 horas (CDMX) ante América por la novena fecha del Apertura 2025 en el Estadio BBVA. “Físicamente me siento muy bien, porque estuve entrenando a diario en Atenas. Estoy listo. Es difícil con jet lag, pero estoy listo para mañana si así lo decide el entrenador”, soltó el francés en su presentación.

Cabe destacar que Martial no juega de manera oficial desde el 24 de julio, cuando disputó 32 minutos en el juego entre AEK y Hapoel Beer Sheva (1-0) en la ida de los clasificatorios de la UEFA Conference League 2025-26.