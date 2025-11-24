Es tendencia:
Uriel Antuna, la figura de la Selección Mexicana que quiere dejar Tigres UANL para estar en el Mundial 2026

El extremo no se quiere perder la posibilidad de representar al país y desea un cambio de aire.

Por Lucas Lescano

Uriel Antuna no se quiere quedar fuera del Mundial 2026.
Uriel Antuna no se quiere quedar fuera del Mundial 2026.

Se puede decir que el paso de Uriel Antuna por Tigres UANL no está teniendo todo el éxito que se esperaba. El delantero no ha podido brillar de acorde al mejor nivel que supo mostrar y que lo llevó a la Selección Mexicana. En ese sentido, no se descarta que los Felinos quieran desprenderse de él, por lo que dos candidatos ya se mostraron interesados en adquirirlo.

Según trascendió en las últimas horas, el jugador no pierde la esperanza de integrar la nómina mundialista del Tri y es por eso que necesita minutos para demostrar todas sus cualidades. En línea con esto, tanto León como Pumas UNAM serían los candidatos más serios a disputarse a este jugador.

Antuna, de 28 años, tiene un valor de mercado de tres millones, por lo que será interesante ver si se le busca una salida a préstamo, ya que en Tigres tiene contrato vigente hasta 2028, o si se da una venta que sería de las más resonantes de la ventana de traspasos. De cualquier manera, el hecho de que esté casi confirmado que dejará a los Universitarios ya se transforma en una noticia fuerte.

Uriel Antuna está dispuesto a dar por finalizada su etapa en Tigres UANL. (GETTY IMAGES)

La temporada de Antuna, como se dijo, no está cumpliendo con las expectativas trazadas al comienzo del año. En particular en el Apertura, el extremo jugó nueve partidos en los cuales no pudo convertir ni asistir. A su vez, si se suma lo hecho a lo largo de todo el 2025, sus números finales señalan que apenas acumula dos asistencias a nivel doméstico en 26 encuentros.

Tigres enfrentará a Xolos de Tijuana en los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. Antuna ha perdido protagonismo en el equipo, pero para el jugador serviría como vidriera el hecho de dejar el barco de un equipo competitivo y, tal vez, campeón del futbol mexicano. Se viene lo mejor del año y los últimos tiempos de Uriel como Felino.

En síntesis

  • El delantero Uriel Antuna podría dejar a Tigres UANL ante la falta de minutos y rendimiento.
  • Los equipos León y Pumas UNAM se mostraron interesados en adquirir al jugador de 28 años.
  • Uriel Antuna tiene un contrato vigente con Tigres hasta el año 2028 y un valor de mercado de tres millones.
Lucas Lescano
