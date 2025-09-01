Santiago Giménez confirmó su continuidad en Milan este lunes en el día del cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa. Así, el Chaquito permanecerá en la institución lombarda pese a los rumores que lo ubicaron en el radar de Chelsea y Roma, entre otros equipos.

El delantero de 24 años anunció la noticia a través de un mensaje en su cuenta personal de X (ex Twiter). Con apenas dos emojis, un corazón negro y otro rojo, emulando los colores de la playera de Milan, el surgido en Cruz Azul dio a entender que su futuro estará en el mismo club por el cual fichó en febrero de este año desde Feyenoord.

Ante esto, la afición diabla no se quedó callada y manifestó su felicidad por la continuidad de Santiago Giménez. En la publicación del ariete de la Selección Mexicana se pudieron leer comentarios tales como: “Te amo Santi, vamos por todo”, “estamos todos contigo”, “en tu carro desde el día uno” y “nos alegra de que te hayas quedado con nosotros”.

Así las cosas, Santiago Giménez tendrá la posibilidad de seguir ampliando sus registros en la entidad del norte italiano, en la cual gozó de un gran comienzo con tres goles en los primeros cinco partidos, aunque posteriormente sufrió una sequía goleadora de casi dos meses durante el final de la temporada pasada.

En este curso, en tanto, fue titular en dos de los tres partidos disputados (dos por Serie A y uno en Coppa Italia) y registró una asistencia. Así, ya acumula 22 juegos, con seis goles y cuatro habilitaciones.

Con la mente en la Selección Mexicana

Por otro lado, vale recordar que el ex atacante de La Máquina ya está en Estados Unidos para formar parte de los dos partidos amistosos que afrontará la Selección Mexicana en el marco de la fecha FIFA de septiembre. El primero de ellos se llevará a cabo el sábado 6 ante Japón en el Oakland Coliseum a partir de las 20:00 horas (CDMX) mientras que seis días más tarde será el turno del juego ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville a las 19:00.