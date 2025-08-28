Se terminó la espera. Este jueves 28 de agosto se realizó el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Los mejores equipos del mundo, 36 en este caso, ya conocen quienes serán sus rivales en la mejor competencia de clubes a nivel mundial y aquí te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

ver también Estos son los ocho rivales de Real Madrid y Barcelona en la UEFA Champions League 2025-26

Para empezar, hay que decir que la competencia comenzará en la semana del 16 de septiembre, por lo que el inicio de la acción está muy cerca en el tiempo. Dicho eso, este jueves se conoció quiénes serán los rivales de todos los equipos que conforman el certamen y el sorteo dejó grandes encuentros confirmados.

Al cambiar el formato, se trata de una especie de todos contra todos en la que los equipos juegan ocho partido antes de avanzar a la siguiente instancia. En ese contexto, con una serie de normas a cumplir por reglamento, se terminó por confirmar todo lo previo y ahora se conocen cada uno de los encuentros que podrán disfrutar los aficionados.

En los casos más importantes como, por ejemplo, el Real Madrid los rivales serán: Manchester City, Liverpool, Juventus, Olympique de Marsella, Olympiacos, Monaco y Kairat Almaty.

ver también ¡Inesperado! UEFA toma decisión sobre la final de Champions League que deja a México sorprendido

Para el Barcelona, los duelos más complicados los tendrá contra PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle. Por otro lado, Bayern Múnich se enfrentará con Arsenal, Chelsea y PSG. Por su parte, Liverpool se verás las caras con Real Madrid, Inter, Frankfurt, Atlético de Madrid, PSV.

En cuanto al formato, los primeros ocho clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto se enfrentan en duelos a eliminación directa para determinar quienes son los otros ocho que se meten entre los 16 mejores de la competencia.

Cuadro completo de los favoritos en la Champions League