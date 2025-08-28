Es tendencia:
Se sorteó la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26: partidazos confirmados

Los mejores equipos del mundo conocen a quien se enfrentarán en la primera instancia de la Orejona.

Por Lucas Lescano

La UEFA Champions League está lista para conocer su próxima Fase de Liga.
© Getty ImagesLa UEFA Champions League está lista para conocer su próxima Fase de Liga.

Se terminó la espera. Este jueves 28 de agosto se realizó el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. Los mejores equipos del mundo, 36 en este caso, ya conocen quienes serán sus rivales en la mejor competencia de clubes a nivel mundial y aquí te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

Para empezar, hay que decir que la competencia comenzará en la semana del 16 de septiembre, por lo que el inicio de la acción está muy cerca en el tiempo. Dicho eso, este jueves se conoció quiénes serán los rivales de todos los equipos que conforman el certamen y el sorteo dejó grandes encuentros confirmados.

Al cambiar el formato, se trata de una especie de todos contra todos en la que los equipos juegan ocho partido antes de avanzar a la siguiente instancia. En ese contexto, con una serie de normas a cumplir por reglamento, se terminó por confirmar todo lo previo y ahora se conocen cada uno de los encuentros que podrán disfrutar los aficionados.

En los casos más importantes como, por ejemplo, el Real Madrid los rivales serán: Manchester City, Liverpool, Juventus, Olympique de Marsella, Olympiacos, Monaco y Kairat Almaty.

Para el Barcelona, los duelos más complicados los tendrá contra PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle. Por otro lado, Bayern Múnich se enfrentará con Arsenal, Chelsea y PSG. Por su parte, Liverpool se verás las caras con Real Madrid, Inter, Frankfurt, Atlético de Madrid, PSV.

En cuanto al formato, los primeros ocho clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto se enfrentan en duelos a eliminación directa para determinar quienes son los otros ocho que se meten entre los 16 mejores de la competencia.

Cuadro completo de los favoritos en la Champions League

Se terminó la jornada

Luego de un sorteo que dejó grandes emociones para lo que viene, los invitamos a que se sigan informando con Bolavip México con las noticias de todo el mundo del deporte.

En breves culmina el sorteo

Todos los equipos están conociendo sus respectivos rivales de la Fase de Liga de la próxima UEFA Champions League.

Barcelona conoce contrincantes

PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle serán los rivales de los catalanes.

Partidos del Liverpool

Real Madrid, Inter, Frankfurt, Atlético de Madrid, PSV son algunos de los duelos más difíciles que tendrán los Reds.

Rivales confirmados para el Real Madrid

Manchester City, Liverpool, Juventus, Olympique de Marsella, Olympiacos, Monaco y Kairat Almaty serán los duros cruces de la Casa Blanca en la primera instancia de la competencia.

Primer favorito

El Bayern Múnich salió elegido antes que nadie y se confirmó que, entre otros, enfrentará al Arsenal, Chelsea y PSG.

¿Cuándo empieza la Champions League?

Está previsto que el inicio de la competencia sea el próximo 16 de septiembre.

¿Dónde ver el sorteo?

En México podrá ser seguido a través de HBO Max, FOX, TUBI y Caliente TV. En el resto de Latinoamérica, por Disney+.

¿Cómo se disputa la Fase de Liga de la Champions League?

Del primero al octavo avanzan directamente a octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto disputan llaves para determinar quiénes ingresan entre los 16 mejores de la competencia.

Bombos completos del sorteo

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brujas.

Bombo 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsella.

Bombo 4: Copenhagen, AS Mónaco, FQ Qarabag, Galatasaray, Union St.-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty.

¿A qué hora empieza el sorteo de la UEFA Champions League?

El horario previsto está pautado para las 10:00hs del Centro de México, 11:00hs en Bogotá y 13:00hs de Buenos Aires.

¿Cuántos equipos juegan la UEFA Champions League?

Luego de una serie de modificaciones, los clasificados totales son 36.

Bienvenidos al sorteo de la UEFA Champions League 2025-26

A partir de este momento conocerás toda la información de la Fase de Liga de la competencia más importante de clubes.

