Guillermo Ochoa continúa su travesía en la Liga de Chipre con el AEL Limassol y, en los últimos días, brindó una entrevista donde precisamente habló sobre una competencia que no tiene un alcance mediático importante y sus equipos no son rivales para las potencias de Europa.

En una entrevista con Cablenet Sports, un medio periodístico local, habló sobre su experiencia y el nivel del torneo, puntualizando en la derrota ante el Pafos: “Sabemos que jugar aquí no es fácil. El equipo está en un gran momento y tiene una plantilla más amplia que la nuestra“.

Además, agregó con cierto grado de decepción: “Pero creo que en los primeros minutos cometimos el error. Después de eso, tomamos el control del partido, y en el segundo tiempo es una lástima, porque el equipo jugó muy bien y creo que merecíamos más”.

Tras su primer mes en Chipre, se refirió a sus primeras impresiones del campeonato y confesó estar sorprendido: “No es una liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos. Así que es una gran sorpresa”.

También habló sobre el encuentro con David Luiz, el experimentado brasileño que juega para Pafos, y viejo rival de Ochoa a nivel clubes y selecciones: “Es increíble encontrar a un viejo amigo aquí después de tantos años. La última vez que jugamos fue en 2014, en la Copa del Mundo, así que la vida a veces te da la oportunidad de enfrentarte a grandes jugadores, y él lo está haciendo muy bien en Chipre con el Pafos. Creo que eso demuestra que la edad es solo un número”.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Guillermo Ochoa en AEL Limassol?

Hasta el momento, el guardameta mexicano de 40 años fue parte de 6 partidos del equipo, siendo titular en todos. Recibió 13 goles y apenas estuvo con la valla invicta en apenas un compromiso. Contabiliza apenas dos victorias y cuatro derrotas.

En síntesis