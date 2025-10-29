Es tendencia:
Julián Quiñones se engancha con aficionado del Al-Qadasiya que lo llamó “jugador egoísta” y le respondió

Luego de una jugada, el futbolista mexicano fue exhibido y así le respondió al aficionado.

Por Marilyn Rebollo

Julián Quiñones se engancha con aficionado
© Getty ImagesJulián Quiñones se engancha con aficionado

Este martes se jugaron los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones en Arabia Saudita, donde Julián Quiñones fue la figura del partido con un doblete que consiguió que el equipo clasificara a los Cuartos de Final. Pero eso no fuetodo, sino que además lo hizo con un gran gol a lo panenka después de cobrar una pena máxima.

En lo que va de esta temporada con el Al-Qadisiya, el futbolista mexicano se ha convertido en un referente goleador. Y es que en tan sólo nuevo juegos disputados hasta el momento entre ambas competencias, Quiñones ya suma un total de 9 anotaciones, que aunque no anota una por partido como se piensa, está haciendo un buen trabajo como goleador.

Julián Quiñones se engancha con aficionado del Al-Qadisiya

Sin embargo, esto no fue suficiente para un aficionado al equipo árabe, ya que cuestionó las actitudes de Julián, llamándolo “egoísta”, por lo que de ahí el futbolista vio la publicación y de manera inmediata fue a responder. En la jugada se ve cómo Quiñones intenta entrar al área, teniendo un compañero cerca decide hacerlo él solo y le roban la pelota.

“¡Ojo!… Ser el máximo goleador del equipo no es suficiente, pero por otro lado, ser un jugador egoísta. Este comportamiento es rechazado y inaceptable. Aquí, por egoísmo, impediste que tu equipo tomara la delantera antes. Infórmate, de verdad que no queremos odiarte”, se lee en la publicación del aficionado que comparte el video.

Aficionado del Al-Qadisiya
Por lo que Quiñones le respondió: “Tienes razón, en esa obra me equivoqué, y para una obra que juzgan”. El aficionado no se quedó hasta y le dijo: “Tenga la seguridad de que, mientras usted sea quien acompañe a Retegui al frente del equipo, estaremos tranquilos y confiados. Gracias por tu valentía y honestidad. Como leyenda, no necesitas que nadie te enseñe qué hacer. Sin embargo, realmente necesitamos un gran equipo”.

Con doblete de Julián Quiñones, el Al-Qadisiya clasifica a cuartos de final de la Copa del Rey

En la primera respuesta se puede ver que Quiñones entendió que hizo mal, pero su última contestación le dejó ver que aún así no deben hacerse las cosas: “Entiendo por qué tenemos un equipo, pero también queremos aficionados que nos apoyen y no que esperen a que cometamos un error para atacarnos entre nosotros, porque desde que empezó esta temporada la persecución hacia mí es constante”, puntualizó. De esta manera, al aficionado terminó por decirle que si eso se lo decía, era porque realmente creía que era un jugador valioso.

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
