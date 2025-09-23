Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

¡Llegó el primero! Santiago Giménez anotó su primer gol en la temporada en el Milan vs. Lecce por Coppa Italia

El delantero mexicano marcó 1-0 para los Rossoneros ante los Giallorossi por la Segunda Ronda de la Coppa Italia 2025-26.

Por Agustín Zabaleta

Santiago Giménez marcó 1-0 para Milan ante Lecce por la Copa Italia
© Getty ImagesSantiago Giménez marcó 1-0 para Milan ante Lecce por la Copa Italia

En el marco de la Segunda Ronda de la edición 2025-26 de la Coppa Italia, Milan enfrenta al Lecce en condición de local en el Estadio San Siro de la ciudad de Milan. En el mismo, se dio ni más ni menos que el primer gol de la temporada de uno de los principales futbolistas mexicanos en Europa.

Massimiliano Allegri se sinceró con Santiago Giménez tras el partido del Milan: “Jugaste para el…”

ver también

Massimiliano Allegri se sinceró con Santiago Giménez tras el partido del Milan: “Jugaste para el…”

A los 20 minutos del primer tiempo, el jugador David Bartesaghi desbordó por izquierda y sacó un centro preciso por abajo al corazón del área. El delantero Santiago Giménez, bien ubicado, solo tuvo que empujarla para poder abrir el marcador.

Tweet placeholder
Publicidad

El atacante de 24 anotó en su sexto compromiso de la temporada, tras no poder hacerlo en la Serie A contra Cremonese, el propio Lecce, Bologna y Udinese. Tampoco lo pudo hacer en la Primera Ronda de la copa nacional ante Bari, aunque allí si realizó su primera asistencia del presente curso.

En caso de avanzar a Octavos de Final, el gigante italiano ya sabe que se medirá ni más ni menos que ante la Lazio, otro conjunto importante de Italia. Por su mismo lado de la llave aparece en el horizonte un posible choque con Juventus en Semifinales.

Aficionado de Milan le inventa un nuevo e hiriente apodo a Santiago Giménez tras su falla ante Bologna

ver también

Aficionado de Milan le inventa un nuevo e hiriente apodo a Santiago Giménez tras su falla ante Bologna

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Giménez y Milan?

Dando vuelta a la página a este duelo, el cuadro que viste de rojo y negro cambiará de chip y jugará nuevamente por la liga italiana. Será un duelo bravo ante el líder del torneo Napoli, que marcha con puntaje ideal tras 4 triunfos en 4 jornadas. El partido será el domingo 28 de septiembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio San Siro.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Lecce
UEFA

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Lecce

Santiago Giménez falló un mano a mano vs. Udinese y no lo perdonaron
Mexicanos en el extranjero

Santiago Giménez falló un mano a mano vs. Udinese y no lo perdonaron

Emblema de Milan defendió a Santi Giménez tras las críticas
Mexicanos en el extranjero

Emblema de Milan defendió a Santi Giménez tras las críticas

Warriors se ilusiona: Esto dijo Giannis sobre un traspaso en la NBA
NBA

Warriors se ilusiona: Esto dijo Giannis sobre un traspaso en la NBA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo