En el marco de la Segunda Ronda de la edición 2025-26 de la Coppa Italia, Milan enfrenta al Lecce en condición de local en el Estadio San Siro de la ciudad de Milan. En el mismo, se dio ni más ni menos que el primer gol de la temporada de uno de los principales futbolistas mexicanos en Europa.

A los 20 minutos del primer tiempo, el jugador David Bartesaghi desbordó por izquierda y sacó un centro preciso por abajo al corazón del área. El delantero Santiago Giménez, bien ubicado, solo tuvo que empujarla para poder abrir el marcador.

El atacante de 24 anotó en su sexto compromiso de la temporada, tras no poder hacerlo en la Serie A contra Cremonese, el propio Lecce, Bologna y Udinese. Tampoco lo pudo hacer en la Primera Ronda de la copa nacional ante Bari, aunque allí si realizó su primera asistencia del presente curso.

En caso de avanzar a Octavos de Final, el gigante italiano ya sabe que se medirá ni más ni menos que ante la Lazio, otro conjunto importante de Italia. Por su mismo lado de la llave aparece en el horizonte un posible choque con Juventus en Semifinales.

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Giménez y Milan?

Dando vuelta a la página a este duelo, el cuadro que viste de rojo y negro cambiará de chip y jugará nuevamente por la liga italiana. Será un duelo bravo ante el líder del torneo Napoli, que marcha con puntaje ideal tras 4 triunfos en 4 jornadas. El partido será el domingo 28 de septiembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Estadio San Siro.

