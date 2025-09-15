Santiago Giménez vivió un fin de semana de sensaciones encontradas en Milan. El delantero mexicano fue titular en la victoria del conjunto lombardo frente a Bologna (1-0) por la tercera fecha de la Serie A en San Siro, pero no logró convertir y terminó siendo criticado por algunos fanáticos en redes sociales.

ver también No pudo ser: el increíble errado de Santiago Giménez en Milan vs. Bologna por la Serie A 2025-2026

En ese sentido, el comentario de un simpatizante resaltó por sobre todos los demás producto del hiriente apodo que eligió para hacer mención al Chaquito. El usuario no ocultó su descontento con el atacante de 24 años, a quien nombró como “Misenez” (del inglés missing, perder, y las últimas letras del apellido del futbolista) tras su salida a los 40 minutos del segundo tiempo por el francés Christopher Nkunku.

“(Nkunku) ya hizo más que Misenez. Cancelen su contrato y traigan de vuelta a Camarda”, escribió. En esa misma línea se expresaron otros aficionados, quienes parecen haber perdido la paciencia con el surgido en Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Santiago Giménez contó con una chance más que clara para anotar poco antes de su sustitución, cuando se encontró mano a mano con el portero polaco Lukasz Skorupski. Luego de intentar esquivarlo, abrió su recorrido y quedó en una posición incómoda lanzando un remate que golpeó en el poste derecho del guardameta.

La felicitación de Massimilano Allegri a Santiago Giménez

Pese a esto, Massimiliano Allegri, DT de Milan, pareció quedar a gusto con la actuación del ariete en la victoria ante Bologna, puesto que al momento de sustituirlo le dijo: “Jugaste para el equipo, bien hecho”. Vale recordar que semanas atrás distintos reportes consignaron que el entrenador italiano no estaba a gusto con la manera de jugar del Bebote, aunque con el correr de los partidos parece haber cambiado de opinión.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo fue el último gol de Santiago Giménez con Milan?

De esta manera, Santiago Giménez extendió su sequia goleadora en partidos oficiales con Milan. La última vez que anotó en un encuentro por los puntos fue el pasado 9 de mayo, día en el que se destacó con un doblete en el triunfo por 3-1 ante, casualmente, Bologna por la 36a. jornada de la Serie A 2024-2025.

Así las cosas, el ex Feyenoord tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos el próximo sábado 20 de septiembre, día en el que el conjunto de Massimiliano Allegri visitará a Udinese por la cuarta fecha de la liga italiana a las 12:45 horas del centro de México.

Publicidad