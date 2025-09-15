Es tendencia:
Massimiliano Allegri se sinceró con Santiago Giménez tras el partido del Milan: “Jugaste para el…”

El director técnico italiano felicitó al delantero mexicano por su partido con los Rossoneros ante Bologna por la Serie A.

Por Agustín Zabaleta

Massimiliano Allegri felicitó a Santiago Giménez por su partido con Milan ante Bologna
Massimiliano Allegri felicitó a Santiago Giménez por su partido con Milan ante Bologna

En el marco de la Jornada 3 de la temporada 2025-26 de la Serie A, Milan venció 1-0 al Bologna y sumó su segunda victoria en el torneo luego de iniciar la temporada con una derrota. Gracias al gol de Luka Modric, el conjunto de la ciudad de Milán.

Rafaela Pimienta, agente de Santiago Giménez, confirmó el futuro del delantero en Milan: "Puedo garantizar…"

Rafaela Pimienta, agente de Santiago Giménez, confirmó el futuro del delantero en Milan: "Puedo garantizar…"

Cuando salió de cambio en el segundo tiempo Santiago Giménez, el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri fue claro con sus palabras: “Jugaste para el equipo, bien hecho“. A la vez, todo el estadio se deshizo en aplausos reconociendo el trabajo del delantero.

Esto es una gran noticia ya que el actual curso de Bebote no había iniciado de la mejor manera. Y es que tras algunos fallos, la afición se pronunció en redes sociales con molestia por su labor. Incluso existieron rumores sobre que para el DT no era prioridad.

Tweet placeholder

Por favor no dejes que Giménez juegue nunca más”, “No sé qué es más vergonzoso, el mal arbitraje o Gimenez”, “Jugador terrible, sáquenlo ya. Lo defendí, pero está desperdiciando muchas oportunidades fáciles”, “¿Alguien quiere inventar otra excusa para este fallo del 1vs1?”, fueron algunos comentarios que se vieron en la previa a este duelo.

Cabe recordar que la institución italiana no jugará copas internacionales en este curso por sus malos resultados en el anterior. Ahora, con solo la Serie A como principal torneo, todos los cañones apuntan a poder ser protagonista y pelear por el título hasta el final.

Aficionados de Milan reaccionaron a la continuidad de Santiago Giménez: "Vamos por todo"

Aficionados de Milan reaccionaron a la continuidad de Santiago Giménez: "Vamos por todo"

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Santiago Giménez en Milan?

El jugador inició de gran manera la temporada 2025-26 de la institución rojinegra ya que fue titular en los encuentros ligueros y viene en alza pese a que aún no marcó goles. En la Coppa Italia ingresó al partido desde el banquillo y logró dar su primera asistencia en el nuevo curso.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
