Santiago Giménez extendió su mala racha sin poder anotar oficialmente con Milan. Pese a la victoria de su equipo por 3-0 frente a Udinese como visitante por la cuarta fecha de la Serie A 2025-2026, el Chaquito recibió algunas críticas por parte de los aficionados del conjunto lombardo tras desperdiciar un claro mano a mano en el primer tiempo.

A los casi 19 minutos, el surgido en Cruz Azul quedó cara a cara con el portero rumano Razvan Sava. Sin embargo, al estar aparejado con un defensa no consiguió darle buena dirección a su remate, el cual terminó siendo contenido por el guardameta. A pesar de que el balón volvió a caer en poder de Giménez, la jugada se diluyó luego de un envío al medio del área por parte del delantero mexicano que no provocó riesgo para el equipo local.

Esta jugada provocó fastidio en algunos simpatizantes rossoneros, quienes mostraron su disconformidad con el futbolista de 24 años en redes sociales. Uno de ellos, incluso, se aventuró a pronosticar que esta situación podría costarle su puesto en Milan al escribir que “si continúa así, no jugará más”.

En esa misma línea se expresaron otros aficionados, quienes opinaron: “Uno de los delanteros titulares de grandes clubes más decepcionantes que jamás verás”, “¿Perdió una gran oportunidad? Parece que siempre la pierde”, “Ya no puedo defenderlo más” y “si sigue así, el primero en irse en enero será él”.

Cabe destacar que el ex Feyenoord completó 62 minutos en cancha antes de ser sustituido por Christopher Nkunku. Así, prolongó su racha sin poder convertir de manera oficial con Milan a seis partidos. La última vez que lo consiguió fue el 14 de mayo pasado, cuando anotó un doblete ante Bologna en la victoria por 3-1 en San Siro por la 36a. fecha de la Serie A 2024-2025.

En tanto, sus registros totales con el combinado del norte de Italia indican que disputó 24 partidos, anotó seis goles y repartió cuatro asistencias desde su llegada al club en febrero de este 2025.

¿Cómo quedó Milan en la tabla de posiciones de la Serie A tras la victoria ante Udinese y cuándo vuelve a jugar?

La victoria de Milan ante Udinese, con dos goles de Christian Pulisic y uno de Youssouf Fofana, coloca al equipo de Massimiliano Allegri en el tercer lugar de la clasificación con nueve puntos tras cuatro partidos jugados. Así, se ubica a uno del líder Juventus, aunque debiendo esperar la finalización de una jornada a la que le faltan todavía seis juegos por disputarse.

Así las cosas, Milan volverá a salir a la cancha este martes 23 de septiembre para recibir a Lecce por la segunda ronda de la Coppa Italia. Por liga, en tanto, jugará el domingo 28 nada menos que ante Napoli nuevamente como local.

La tabla de posiciones de la Serie A 2025-2026