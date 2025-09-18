Gano siete títulos con Milan y ahora salió a defender a Santiago Giménez tras las críticas

Santiago Giménez tuvo un inicio difícil de temporada con AC Milan. El Rossoneri viene de una pésima campaña a nivel colectivo, tanto así que quedaron afuera de competiciones europeas y cambiaron de entrenador. Sin embargo, la llegada de Massimiliano Allegri no terminó siendo algo positivo para el Bebote. Y es que una de las peticiones del estratega fue el fichaje de un centrodelantero.

En este contexto, Milan incorporó a Christopher Nkunku en el último mercado de fichajes. Al margen de ello, Giménez sigue siendo el ‘9’ titular del equipo, pero no ha respondido con goles y los aficionados ya comenzaron a perder la paciencia, sobre todo después de sus fallos en la reciente victoria ante Bologna.

El atacante mexicano de 24 años no ha podido marcar en los tres primeros partidos de Serie A (fue titular en todos) y los fanáticos del Milan piden que Allegri lo mande a la banca. Sin embargo, el director técnico le dio ánimo luego de sustituirlo: “Jugaste para el equipo, bien hecho”. Ahora bien, un referente rossoneri también salió a respaldar a Santiago en medio de su difícil momento.

Publicidad

Publicidad

ver también No pudo ser: el increíble errado de Santiago Giménez en Milan vs. Bologna por la Serie A 2025-2026

Cristian Brocchi respaldó a Santiago Giménez

En diálogo con Radio TV Serie A, Cristian Brocchi -siete veces campeón con AC Milan- manifestó sobre Giménez: “Seguiré defendiéndolo porque tiene grandes cualidades, juega un papel defensivo, mantiene el balón y trabaja para el equipo. Es normal que lo critiquen si no marca tras varias ocasiones”.

Cristian Brocchi en su etapa con Milan (GETTY IMAGES)

Más adelante, analizó la clara ocasión que falló Santi contra Bologna: “En un momento de calma mental, habría disparado al primer toque, pero en lugar de eso, intenta batir al portero y el balón se estrella en el poste. Santi necesita recuperarse, pero su actuación ante Bologna fue excelente“.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué no juega Lamine Yamal en Newcastle vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

Los títulos que ganó Cristian Brocchi en AC Milan