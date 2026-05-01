En las últimas horas, Santiago Giménez, actual jugador de Milan, en diálogo con Apuntes de Rabona, habló de diferentes y recordó con mucho cariño Adolfo “Bofo” Bautista cuando le presentaron el sticker del álbum de Panini del Mundial 2006.

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Tal es la admiración que incluso realizó una particular comparación con un jugador del presente que es uno de los mejores del mundo. Así inició: “Mi papá no me va a dejar mentir pero él era como mi ídolo era cuando él jugaba en Chivas, después en Jaguares de Chiapas“.

Y continuó: “Yo siempre le decía a mi papá ‘La del Bofo, la playera del Bofo por favor’, no sé qué. Y nada, de ahí empezó. ¿Sabes que me gustaba de él y que siempre me he fijado mucho en las personas? Su carácter, su personalidad. Creo que hoy también le admiro mucho eso de Lamine Yamal“.

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Además, subrayó: “Es un tipo que sí, es criticado por muchas cosas que hace y todo eso, pero tiene una personalidad, tiene un carácter que poca gente lo tiene. Y esa gente es diferente, y por eso me gusta mucho esa gente. Ceo que el Bofo tenía eso, tenía eso de que era diferente“.

Para cerrar, recordó: “Por ejemplo me acuerdo perfecto en la final de Libertadores que cortaron el himno, empezó el himno de Brasil y a él le dio igual y se fue a calentar. Esas son cosas que hacen solo pocas personas y el Bofo tenía ese tipo de cosas. Por eso me gustaba mucho. Después yo creo que era un gran jugador“.

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Giménez y Milan por la Serie A 2025-26?

El futbolista de 25 años volverá a tener acción este fin de semana cuando el Milan dispute la Jornada 35 ante el Sassuolo en condición de visitante el próximo domingo 3 de mayo desde las 7:00 horas (Ciudad de México) en el MAPEI Stadium.

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En síntesis