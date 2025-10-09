La Selección Mexicana sueña más que nunca con el Mundial Sub-20 2025 que se está disputando en Chile. Ya instalado en Cuartos de Final, ahora se medirá ante Argentina el fin de semana en otro duro reto, luego de superar una complicada Fase de Grupos y enfrentar al anfitrión.

Sin embargo, el grupo de jugadores comandado por Eduardo Arce se hizo fuerte ante la adversidad y sigue firme en el torneo. Con 2 victorias y 2 empates, se mantiene invicto y superó los duros escollos que representaron Brasil, España, Marruecos y Chile.

Algunos jugadores del grupo destacan y esto podría significar una oportunidad para una futura transferencia a un equipo importante, siendo algunos de ellos de la primera línea de Europa. Sin dudas, el gran apuntado es Gilberto Mora, pero hay otro jugador con el que también hay interés.

Se trata del volante Obed Vargas, de 20 años. Acorde a la información del periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano, el jugador del Seattle Sounders de Estados Unidos está bajo el radar de clubes de Europa. El medio Marca añadió que Atlético Madrid de España, uno de los más grandes de LaLiga, lo tuvo en carpeta.

Así lo expresó el italiano en ‘X’: “Clubes europeos comenzaron a rastrear y monitorear el talento mexicano Obed Vargas para 2026. Ha sido elegido como el mejor jugador sub-22 de la MLS y Seattle Sounders está a punto de recibir ofertas de jugadores europeos“.

¿Cuándo juega México vs. Argentina por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025?

Obed Vargas y el Tri jugará ante Argentina por un lugar en las Semifinales del torneo juvenil el próximo sábado 11 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, la capital chilena.

