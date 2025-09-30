Inter Miami y Chicago Fire serán los encargados de poner un cierre a la jornada futbolera de este martes 30 de septiembre, cuando se vean las caras esta tarde en el Chase Stadium de Fort Lauderadale, en la continuidad de la MLS 2025. Será el último encuentro de la agenda del día y la única propuesta deportiva en la franja horaria del juego.

Las ‘Garzas’ llegan a este compromiso luego de igualar 1-1 con Toronto FC fuera de casa, con el tanto de Tadeo Allenda. Gracias a esta igualdad, el equipo de Javier Mascherano alcanzó la 4° colocación en la tabla de posiciones, con 56 unidades, a siete del líder y con dos partidos menos.

Los ‘Hombres de Rojo’, por su parte, vienen de vencer por 2-0 a Columbus Crew en condición de local, con los goles de Andrew Gutman y Hugo Cuypers. Así, los dirigidos por Gregg Berhalter se estacionaron en el 9° lugar de la Conferencia Este, con 48 unidades, a ocho del Inter Miami.

La probable alineación de Inter Miami ante Chicago Fire:

Óscar Ustari .

. Marcelo Weigandt .

. Maximiliano Falcón .

. Noah Allen .

. Jordi Alba .

. Rodrigo De Paul .

. Sergio Busquets .

. Baltasar Rodríguez .

. Tadeo Allende .

. Lionel Messi .

. Luis Suárez.

DT: Javier Mascherano.

Messi no marcó ante Toronto y quiere revancha [Foto: Getty]

La probable alineación de Chicago Fire ante Inter Miami:

Christopher Brady .

. Samuel Rogers .

. Joel Waterman .

. Jack Elliott .

. Leonardo Barroso .

. André Franco .

. Djé Davilla .

. Andrew Gutman .

. Philip Zinckernagel .

. Hugo Cuypers .

. Jonathan Bamba.

DT: Gregg Berhalter.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS 2025?

El partido Inter Miami vs. Chicago Fire se llevará a cabo HOY martes 30 de septiembre, con sede en el Chase Stadium (Fort Lauderdale, Estados Unidos), a partir de las 17.30 hora CDMX -19.30 hora local-, por el compromiso correspondiente al juego pendiente de la jornada 29 de esta Major League Soccer 2025.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS 2025?

El partido Inter Miami vs. Chicago Fire se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho de todo México, en forma exclusiva de manera onlinea, vía streaming, a través del MLS Season Pass de Apple TV. Es la única plataforma con los derechos de televisación del encuentro del equipo de Lionel Messi para esta tarde.