A qué hora es la pelea de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland HOY en UFC 328

Aunque la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland en la pelea estelar del UFC 328, un rato antes la expectativa ya habrá ido en aumento pensando en lo que puede ocurrir cuando finalmente ambos pisen el octágono este sábado 9 de mayo. Será una contienda que promete paralizar a todos los amantes de las artes marciales mixtas, con el agregado de que ahora Chimaev llega como campeón consolidado del peso mediano.

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Khamzat pondrá en juego su corona ante el estadounidense que busca conseguir lo que tanto desea, decidido a demostrar que sigue siendo uno de los peleadores más completos y peligrosos de la división. Aunque el favoritismo por Chimaev es muy alto, lo cierto que Strickland no tiene nada que perder, por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland

En Nueva Jersey, la acción comenzará en el horario que se ha vuelto habitual, por lo que se imagina que el duelo entre Chimaev y Strickland puede llegar para las 21:00hs del Centro de México, 22:00hs de Bogotá y 00:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente. Chimaev quiere extender su legado, Strickland busca arrebatarle el trono y llegar a lo más alto de las 185 libras.

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En síntesis