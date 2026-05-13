¿Cuál fue la última pelea de Rounda Rousey? La leyenda de UFC vuelve a los octágonos con un épico combate

El mundo de los deportes de contacto quedó en estado de shock tras el anuncio que nadie veía venir. Este sábado 16 de mayo, el Intuit Dome será el escenario de un regreso que parecía imposible: Ronda Rousey se vuelve a poner los guantes. La mujer que puso las MMA femeninas en el mapa regresa para enfrentar a otra pionera, Gina Carano, en una velada organizada por MVP, la promotora de Jake Paul que sigue rompiendo todos los moldes de la industria actual.

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Una década: el tiempo que pasó de la última pelea de Ronda Rousey

Para dimensionar este retorno, hay que recordar que la última vez que vimos a Rowdy en una jaula fue hace casi una década, en diciembre de 2016, cuando cayó ante Amanda Nunes. Tras esa derrota, Ronda decidió alejarse del octágono de UFC para explorar nuevos horizontes, encontrando un éxito masivo en el mundo del entretenimiento deportivo. Su paso por la WWE la mantuvo como una figura global, conquistando títulos y encabezando Wrestlemania, pero el fuego de la competición real parecía haberse apagado definitivamente entre cuerdas y guiones.

Ronda Rousey peleó en UFC por última vez en 2016. (GETTY IMAGES)

Durante estos años de ausencia, Rousey, de 39 años, se enfocó en su vida personal y en diversos proyectos fuera de los gimnasios de combate, lo que hacía suponer que su etapa como peleadora era un capítulo cerrado. Sin embargo, la propuesta de MVP logró lo que ni siquiera Dana White pudo conseguir: traerla de vuelta para un choque de leyendas. El combate ante Carano no es solo una pelea, es un homenaje a las dos mujeres que abrieron las puertas de las grandes ligas cuando nadie creía en el potencial de las mujeres en el deporte.

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A pesar de haber estado alejada del alto rendimiento en artes marciales mixtas por tanto tiempo, la expectativa por ver su estado físico y técnico es total. En frente tendrá a una Gina Carano que también lleva años fuera del radar competitivo, lo que le da a este enfrentamiento un tinte de nostalgia y paridad absoluta. La pregunta que todos se hacen es si el judo olímpico de Ronda y su agresividad característica que la llevaron a ser campeona gallo siguen intactos después de tantos años de luces de neón y rings de lucha libre.

Este sábado, la velada de Jake Paul no solo busca vender entradas, sino saldar una deuda histórica con los fanáticos que siempre soñaron con este cruce. Ronda Rousey vuelve a casa, al lugar donde construyó su mito, para demostrar que las leyendas nunca se retiran del todo. El Intuit Dome será testigo de si la reina original de UFC puede reclamar su lugar en la cima o si el tiempo, finalmente, ha dictado su última sentencia.

En síntesis

Ronda Rousey enfrentará a Gina Carano este sábado 16 de mayo en el Intuit Dome .

enfrentará a este sábado en el . La promotora MVP , propiedad de Jake Paul , organiza el regreso de Rousey tras diez años.

, propiedad de , organiza el regreso de tras diez años. La última pelea de Ronda Rousey fue en diciembre de 2016 contra la brasileña Amanda Nunes.