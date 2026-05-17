Impactante imagen: así quedó el rostro desfigurado de Nate Diaz tras su pelea con Mike Perry en MVP

Fiel a su estilo, la leyenda aseguró el show que prometió y dejó el cuerpo en el octágono.

La pelea que protagonizaron Nate Diaz y Mike Perry este sábado 16 de mayo en California dejó mucho para analizar. El Platinum arruinó el debut del originario de Stockton en la división de peso wélter, quien terminó con el rostro verdaderamente desfigurado tras sufrir una verdadera paliza a lo largo de dos asaltos, hasta que el médico dijo basta.

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La intensidad de Perry fue muy alta desde el primer campanazo. Mike salió a llevarse por delante a su rival, quien no tuvo otra opción que aceptar el intercambio. En el primer round, Diaz recibió un castigo severo luego de una combinación corta, pero muy explosiva por parte del norteamericano, entregando un claro indicador de que el final del combate estaba cerca.

Aunque en la segunda vuelta Nate intentó lucir recuperado, la realidad es que el esfuerzo fue en vano. Todos sus ataques eran muy bien defendidos por un Perry que no erraba golpes, era pura contundencia. De hecho, en ese mismo asalto, llegó el remate final, el último acto de la obra maestra para conseguir una victoria clave en esta nueva etapa.

Nate Diaz terminó la pelea irreconocible

La situación se repitió: una ráfaga violenta y veloz cayó completa en el rostro de Diaz. El veterano dio un paso atrás y aguantó el final del asalto, pero lucía cada vez más complicado. Su rostro completo estaba bañado en sangre debido a múltiples cortes que lo obligaron a recibir atención de los especialistas al final de los primeros 10 minutos.

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Nate Diaz sufrió un duro castigo por parte de Mike Perry. (GETTY IMAGES)

Finalmente, el Intuit Dome de California escuchó el veredicto oficial y el médico de turno dictaminó el nocaut técnico en favor de Perry. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior se lo vio bien al de Stockton, por lo que solo fue lo impresionable de las imágenes que se observaron dentro del octágono organizado por la promotora MVP.

En síntesis

Mike Perry derrotó a Nate Diaz por nocaut técnico este sábado 16 de mayo .

derrotó a por nocaut técnico este sábado . El médico detuvo el combate en el Intuit Dome tras completarse dos asaltos .

tras completarse . Nate Diaz debutó en la división de peso wélter en el evento de MVP.