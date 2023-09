El actual campeón mundial de la división de peso medio de Bellator, el estadounidense Johnny Eblen, se enfrentará al actual clasificado mundial número uno de la división de las 185 libras en Bellator, el inglés Fabian Edwards, la pelea será el choque estelar de la cartelera Bellator 299, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 23 de septiembre, en el 3Arena Dublin de Dublin en Irlanda.

La pelea, que es promocionada por Bellator, será televisada por Showtime.

Eblen, quién es conocido como 'Pressure', 'Diamond Hands' o 'The Human Cheat Code' y tiene 31 años de edad, se presenta a la pelea con un registro invicto de 13-0 con 6 finalizaciones, 2 por nocaut y 4 por sumisión. Habló sobre su personalidad y lo que busca hacer de cara al futuro, también habló sobre su rival y los posibles próximos oponentes.

Johnny Eblen rag dolls Gegard Mousasi



50-45 Sweep to become the Middleweight Champion



He defends his belt vs. Fabian Edwards at Bellator 299 pic.twitter.com/45heBPGCVI — Ocelot MMA (@Ocelot_MMA) September 20, 2023

"Me considero humilde y la gente dice que soy bastante humilde, así que todo va bien. Sólo intento, ya sabes, seguir igual. Intento no cambiar nada, ya que se me han abierto más oportunidades porque la gente ha visto mi potencial. Pero aparte de eso, hombre, ha sido lo de siempre... Sólo quiero seguir siendo campeón. Campeón de varias promociones, campeón de varias divisiones. Sólo voy a salir ahí fuera, intentar coleccionar cinturones, coleccionar victorias, convertirme en el GOAT y seguir ganando e impresionando a la gente"

"Sólo quiero sorprender al mundo y ser el mejor, demostrar a todos los que dudan que están equivocados y dar la razón a todos los que me apoyan. Eso es todo, sólo quiero demostrar que soy uno de los mejores del mundo y seguir mejorando"

"No voy por ahí diciendo estupideces, no soy un payaso en Instagram intentando llamar la atención. Lo hago a la antigua usanza: salgo, golpeo a la gente, entreno, me aseguro de ser uno de los mejores en hacerlo y sigo entrenando duro y concentrado... Voy a dejar que mi trabajo hable por mí. Puede que sea un camino más lento y que no tenga un gran bombo detrás de mí, pero me parece bien, porque estoy convencido de mi capacidad para pelear. Eso es más importante que tener un montón de publicidad detrás de ti".

"Fabian (Edwards) es la mayor amenaza y el mejor enfrentamiento. Sinceramente, aparte de él, no hay nadie más. Ya he eliminado a la mayor amenaza, Anatoly Tokov. Es la mayor amenaza de la división, sinceramente, pero ya he eliminado ese desafío. La siguiente mayor amenaza es Fabian Edwards, y cuando le haga parecer normal, la gente dirá: "¡Carajos, este tipo es bueno! ¿Y contra quién más podría pelear en esta división?"

Muay Legend Saenchai trading techniques with Bellator Middleweight Champion Johnny Eblen!@BellatorMMA | @JohnnyEblen pic.twitter.com/qBgrkTs2Sg — Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) September 13, 2023

"Quiero decir, el siguiente mejor tipo sería Aaron Jeffrey, y acaba de conseguir una victoria sobre mi compañero Dalton (Rosta). Así que voy a acabar con todas las amenazas en esta división de peso si tengo que solidificar mi nombre aún más, porque eso es lo que hacen los hijos de p*ta más malos. No importa la categoría de peso, saldrán a competir y conseguirán victorias"

Co-estelar y latinos presentes en Bellator 299

En la pelea co-estelar de Bellator 299 el estadounidense Aaron Pico se enfrentará al portugués Pedro Carvalho en una pelea por la división de peso pluma de Bellator. También estará el brasilero Otto Rodrigues, quién buscará una victoria cuando enfrente al local Brian Moore, en una pelea por la división de peso pluma de Bellator.