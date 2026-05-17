El regreso de Conor McGregor a UFC: ¿Realidad o una nueva ilusión que se puede esfumar?

El anuncio ha sacudido las estructuras de las artes marciales mixtas. Se confirmó que el próximo 11 de julio, en el marco de la International Fight Week, Conor McGregor regresará al octágono de UFC para tener una pelea de revancha frente a Max Holloway. La noticia despertó una ola de ilusión inmediata entre los fanáticos que añoran las viejas épocas de gloria de la compañía, pero también abre un enorme signo de interrogación sobre el verdadero estado en el que llegará el peleador más mediático de la historia.

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La desconfianza del público tiene fundamentos sólidos, ya que The Notorious no compite de manera profesional desde julio de 2021, cuando sufrió aquella terrible fractura en su pierna durante la trilogía frente a Dustin Poirier. Desde ese momento, el irlandés estuvo completamente centrado en la expansión de sus negocios personales y en su vida fuera de la jaula. En el medio, su realidad sumó capítulos complejos tras haber sido condenado en un tribunal civil por una demanda de abuso sexual, situación que le significó una millonaria sanción económica, aunque no debió ir a prisión.

CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!



Your International Fight Week main event is confirmed!



[ #UFC329 LIVE July 11 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/uVxVdgV9Gm — UFC (@ufc) May 17, 2026

El regreso fallido que pone en duda la vuelta de McGregor a UFC

Los antecedentes inmediatos respecto a sus amagos de regreso tampoco ayudan a dar certezas absolutas. Vale recordar que McGregor ya tuvo una pelea programada y confirmada contra Michael Chandler para mediados de 2024, la cual se terminó cancelando a pocas semanas de realizarse debido a una supuesta lesión en uno de sus dedos del pie durante los entrenamientos. Esa accidentada e interminable espera desgastó la paciencia de la industria y transformó cada anuncio de su retorno en un manto especulaciones.

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A pesar de las dudas, parece estar finalmente todo dado para que la cartelera marche sobre ruedas, aunque con McGregor nunca se sabe a ciencia cierta hasta que se cierra la puerta de la jaula. A sus 37 años, el factor del tiempo y la inactividad prolongada serán los peores enemigos de un atleta que supo reinar en dos divisiones en simultáneo, pero que hoy debe lidiar con el desgaste natural y la falta de ritmo ante un rival de élite absoluta como Holloway.

El desenlace de esta historia será crucial para el futuro del negocio. Si la pelea se concreta y McGregor vuelve en buena forma, será exactamente el golpe de efecto y la inyección de rating que la compañía necesitaba para reavivar su industria. Por el contrario, si el evento sufre otro tropiezo de último momento o si el irlandés padece una derrota categórica, representará el adiós definitivo para su carrera profesional, cerrando de forma triste la etapa del hombre que cambió el deporte para siempre.

En síntesis

Conor McGregor regresará al octágono para enfrentar a Max Holloway el próximo 11 de julio .

regresará al octágono para enfrentar a el próximo . El peleador irlandés McGregor llegará a este combate con 37 años de edad .

llegará a este combate con . McGregor no compite profesionalmente desde julio de 2021 tras fracturarse ante Dustin Poirier.