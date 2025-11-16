La victoria de Islam Makhachev sobre Jack Della Maddalena este sábado en el UFC 322 que se desarrolló en Nueva York no solo sirvió para permitirle al ruso coronarse como campeón en dos divisiones distintas tras el éxito obtenido en los ligeros, sino también para agrandar el morbo de una posible pelea con Ilia Topuria. Justamente, el Matador se expresó tras la acción del fin de semana y lo hizo para enviar un contundente mensaje.

Publicidad

Publicidad

Ilia estuvo muy expectante a la victoria de Makhachev porque el mundo entero de las artes marciales mixtas desea que se enfrente con el nuevo monarca de las 170 libras. En ese sentido, Topuria fue muy claro con sus dichos al afirmar que está listo para el duelo soñado por todos, con un resultado que tiene cada vez más claro: victoria por KO.

Los polémicos dichos de Ilia Topuria sobre Islam Makhachev

Lo que entiende Topuria es que Islam no se enfrentó a nadie como él, con un poder similar en la pegada, capaz de transformarse en una amenaza sin dejar pensar con tanta claridad a Makhachev. Ilia utilizó sus redes sociales para expresarle al ruso su malestar por las estrategias que lleva adelante, ya que se siente aburrido por el nivel que deja sobre el octágono.

Islam Makhachev aparece en la mira de Ilia Topuria para el futuro. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

“Jack necesita un campamento entero dedicado solo a la lucha libre. ¡Qué decepción de campeón! Deberías ir a Georgia a aprender algo. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Eres lo más aburrido de este juego. Cada día estoy más seguro de que te mando a dormir“, expresó Topuria en su cuenta de X.

La fecha esperada para que se concrete el duelo es el fin de semana de la independencia norteamericana, que se celebra el 4 de julio. Sin embargo, todavía no se definió nada de lo que sucederá a mediados del próximo año, aunque la expectativa de todos los aficionados es que se termine de oficializar el enfrentamiento, ya sea en las 155 o 170 libras.

ver también La próxima pelea de Islam Makhachev tras vencer a Jack Della Maddalena en UFC 322

En síntesis

Islam Makhachev venció a Jack Della Maddalena en UFC 322 en Nueva York.

venció a en en Nueva York. Ilia Topuria expresó en X que Makhachev es el “más aburrido” del juego.

expresó en que es el del juego. El duelo entre Makhachev y Topuria se espera para el fin de semana del 4 de julio.

Publicidad