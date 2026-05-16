No es UFC: ¿Quién organiza las peleas de Ronda Rousey, Nate Diaz y Francis Ngannou HOY?

Para sorpresa de muchos, la compañía líder de artes marciales mixtas no está al frente de un evento histórico.

La cartelera de deportes de contacto de este sábado 16 de mayo reúne a tres de los nombres más convocantes del negocio: Ronda Rousey, Nate Diaz y Francis Ngannou. La coincidencia de estas figuras en una misma noche despertó interrogantes sobre la estructura detrás del show. No es habitual que atletas con pasados tan disímiles en UFC y el boxeo compartan un mismo escenario fuera de los circuitos tradicionales de las artes marciales mixtas.

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La promotora de Jake Paul está al frente del negocio

Most Valuable Promotions (MVP), la compañía que fundó el boxeador y creador de contenido Jake Paul junto a su socio Nakisa Bidarian, es la empresa responsable de organizar este evento en el Intuit Dome de Los Ángeles, California. Esta promotora nació originalmente para manejar la carrera de Paul y promover el boxeo femenino, pero expandió su negocio hacia grandes espectáculos que combinan nostalgia con peleas de alto impacto comercial.

La estrategia de MVP consiste en capturar la atención del público mediante contratos millonarios con agentes libres de peso de la industria. Tanto Rousey como Diaz y Ngannou manejan sus propias marcas y no tienen vínculos vigentes con UFC, lo que facilitó las negociaciones directas con la empresa de Paul. El modelo de negocio prescinde de los campeonatos tradicionales y se enfoca de manera exclusiva en el rendimiento de la venta de entradas y los derechos audiovisuales.

Para la puesta en escena y la distribución a nivel global, la promotora cerró una alianza estratégica con Netflix, plataforma que posee los derechos de transmisión exclusiva para la parte estelar del evento. Mientras que las peleas iniciales quedan a cargo de las redes sociales propias de la compañía, el acuerdo principal con el gigante del streaming es el motor financiero que permite solventar las bolsas de estas tres leyendas.

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En síntesis