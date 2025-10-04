Quién pelea HOY sábado 4 de octubre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

La espera se terminó y la UFC comienza el último trimestre del año con uno de los eventos más esperados por todos los aficionados y la compañía en sí. Este sábado 4 de octubre será el momento de ver en actividad al campeón del peso semipesado, Magomed Ankalaev y el retador de lujo, el brasileño Alex Pereira.
En el T-Mobile Arena de Las Vegas, la acción se paralizará cuando aparezcan en escena dos de los mejores artistas marciales de la actualidad. En ese contexto, con la corona de la división en juego, se espera que el espectáculo esté a la altura de la circunstancias. Como si esto fuera poco, un rato antes también habrá otro cinturón en juego.
Merab Dvalishvili pondrá en juego su trono del peso gallo ante Cory Sandhagen. El georgiano luce imbatible en las 135 libras y buscará demostrarlo una vez más, ahora ante un rival que no estaba en los planes de muchos. Por el lado de Latinoamérica, la venezolana Verónica Hardy será la encargada de abrir la velada con su enfrentamiento ante Brogan Walker.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 4 de octubre en UFC:
- Verónica Hardy vs. Brogan Walker | Peso mosca
– Horario: 16:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford | Peso wélter
– Horario: a continuación de Verónica Hardy vs. Brogan Walker
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat | Peso gallo
– Horario: a continuación de Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Macy Chiasson vs. Yana Santos | Peso gallo
– Horario: a continuación de Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov | Peso wélter
– Horario: a continuación de Macy Chiasson vs. Yana Santos
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz | Peso medio
– Horario: a continuación de Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz | Peso gallo
– Horario: a continuación de Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Daniel Santos vs. JooSang Yoo | Peso pactado
– Horario: a continuación de Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Ateba Gautier vs. Tre’ston Vines | Peso medio
– Horario: a continuación de Daniel Santos vs. JooSang Yoo
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Abus Magomedov vs. Joe Pyfer | Peso medio
– Horario: a continuación de Ateba Gautier vs. Tre’ston Vines
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Josh Emmett vs. Youssef Zalal | Peso pluma
– Horario: a continuación de Abus Magomedov vs. Joe Pyfer
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Josh Emmett vs. Youssef Zalal
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen | Peso gallo
– Horario: a continuación de Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+