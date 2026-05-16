Ronda Rousey vs. Gina Carano: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

El sábado 16 de mayo busca ser un día especial para las artes marciales mixtas con una cartelera plagada de leyendas en el Intuit Dome de Los Angeles. Las protagonistas estelares del día serán Ronda Rousey y Gina Carano, pero también habrá figuras del calibre de Nate Diaz o Francis Ngannou que buscarán entregar una jornada inolvidable para el deporte.

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Rousey y Carano serán las últimas en salir al octágono como las protagonistas más importantes del día. Las leyendas se medirán en una combate histórico a cinco asaltos en el peso pluma que busca rememorar los mejores tiempos de las pioneras del deporte en la rama femenina, por lo que el show parece garantizado al final del día.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 16:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Youtube con las peleas preliminares y por Netflix con las contiendas estelares de la jornada.

Cartelera completa de la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano

Chris Avila vs. Brandon Jenkins | Peso pactado

| Peso pactado Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong | Peso pactado

| Peso pactado David Mgoyan vs. Albert Morales | Peso pluma

| Peso pluma Jason Jackson vs. Jefferson Creighton | Peso wélter

| Peso wélter Namo Fazil vs. Jake Babian | Peso wélter

| Peso wélter Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne | Peso pesado

| Peso pesado Salahdine Parnasse vs. Kenny Cross | Peso ligero

| Peso ligero Francis Ngannou vs. Philipe Lins | Peso pesado

| Peso pesado Nate Díaz vs. Mike Perry | Peso wélter

| Peso wélter Ronda Rousey vs. Gina Carano | Peso pluma

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¿A qué hora empieza la cartelera de Ronda Rousey vs. Gina Carano?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 16:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Ronda Rousey vs. Gina Carano según país

México: 16:00hs

Colombia – Perú: 17:00hs

Chile – Estados Unidos: 18:00hs

Argentina: 19:00hs

España: 00:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Ronda Rousey vs. Gina Carano?

Toda la acción podrá ser seguida mediante Netflix desde cualquier parte del mundo.

En síntesis

Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán en peso pluma este sábado 16 de mayo .

y se enfrentarán en peso este sábado . El combate estelar en el Intuit Dome iniciará aproximadamente a las 22:00hs del Centro de México.

iniciará aproximadamente a las del Centro de México. La cartelera incluye peleas de figuras como Nate Díaz, Francis Ngannou y Junior dos Santos.