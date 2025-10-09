Es tendencia:
A la figura de Argentina Sub 20 le preguntaron por México y Gilberto Mora y su respuesta sorprendió

Maher Carrizo se expresó sobre uno de los duelos más importantes de la competencia, aunque no parecía muy informado...

Por Lucas Lescano

Maher Carrizo menospreció a México antes del duelo de cuartos de final.
© Hugo Rivera/JAM MEDIAMaher Carrizo menospreció a México antes del duelo de cuartos de final.

El partido que tendrán el próximo sábado la Selección Mexicana y Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 ya está tomando color y sumando condimentos. Se espera que el compromiso sea picante, con mucho roce y tensión, la misma que se está percibiendo en los días previos con declaraciones cruzadas.

Gilberto Mora contundente: del "tenemos para ser campeones" a "el objetivo es ser Balón de Oro"

Gilberto Mora contundente: del “tenemos para ser campeones” a “el objetivo es ser Balón de Oro”

El que se expresó en esta oportunidad fue una de las figuras del combinado Albiceleste, Maher Carrizo. El interesante extremo fue claro a la hora de referirse a México cuando el micrófono de Bolavip le consultó por las sensaciones que tiene sobre el duelo que le va a permitir meterse entre los cuatro mejores de la competencia a alguno de los dos equipos.

Maher Carrizo afirmó no conocer el trabajo hecho de México

En ese contexto, Carrizo afirmó luego de la goleada en octavos de final ante Nigeria por 4-0: “No, la verdad que miramos muy poco, estamos enfocados, pensando en nosotros, así que nada…“. Además, sobre Gilberto Mora analizó: “No le prestamos atención, como te digo, nos enfocamos en nosotros“.

Carrizo no se deshizo en palabras para su próximo rival. El jugador de Vélez Sarsfield en su país natal plantea la estrategia desde el hecho de concentrarse en lo que están haciendo como grupo. Esto implica no analizar por demás lo que hace el rival, sino más bien priorizar el estilo propio y las virtudes grupales que presentan.

Quién es Alejo Sarco, el goleador del Mundial Sub-20 que amenaza a la Selección Mexicana

Quién es Alejo Sarco, el goleador del Mundial Sub-20 que amenaza a la Selección Mexicana

Por lo pronto, México parece estar convencido de continuar con su plan adelante. La estrategia y la forma utilizada le ha permitido lucir convincente y resiliente en los momentos adversos. Ahora, ante un rival verdaderamente complicado y con mote de candidato como lo es Argentina, dependerá de los juveniles del Tri el hecho de seguir poniendo al país en lo más alto de todo.

