La Selección Argentina no le teme a nada ni a nadie y volvió a imponerse con autoridad en su camino al título: la ‘Albiceleste’ celebró otra vez en tierras chilenas, logró un triunfo merecido y eliminó a Colombia del Mundial Sub-20, para meterse en una nueva final del máximo torneo de la categoría luego de casi dos décadas.

Tal como le sucedió con México, los futbolistas cafeteros ‘hablaron antes’, como dicen en Argentina, y los jugadores albicelestes devolvieron los recados luego de la victoria. Con la clasificación consumada a la final, los futbolistas de la selección juvenil de Argentina le respondieron a sus rivales vencidos con un festejo alocado en el vestidor.

En el vestuario, el plantel y parte del staff que integran la delegación, le dedicaron un cántico a modo de burla a la Selección Colombiana. En la previa del encuentro, algunos jugadores del elenco tricolor habían mencionado que eliminarían a Argentina en semifinales y que serían ellos quienes provoquen a sus oponentes, pero al final no pudieron lograrlo.

Para mofarse de sus contrincantes, con Gianluca Prestianni a la cabeza (dio la asistencia del gol y fue MVP del triunfo) entonaron un tema clásico de la Selección de Colombia, que sobre todo los futbolistas cafeteros de la Mayor acostumbran gritar a toda voz cuando ganan partidos. El año pasado, durante la Copa América, había sido un video viral en las redes.

“Mami, prenda la radio, encienda la tele, no me molesten que hoy juega la sele”, cantaron con euforia los jóvenes de la escuadra albiceleste tras dejar en el camino al conjunto tricolor. La popular canción, llamada ‘El Ritmo que nos Une’ y compuesta por Ryan Castro y SOG, fue apropiada por la Sub-20 Argentina para reírse de los colombianos.

Tweet placeholder

Al retirarse del estadio junto a sus compañeros, además, Prestianni volvió a agitar los humos y encendió todavía más los ánimos en torno al combinado celeste y blanco. El delantero del Benfica, que ya le había enviado un recadito a México, apuntó contra quienes le van a los rivales de Argentina y dejó un mensaje de cara a la final ante Marruecos: “que el público siga en contra que es cábala”.

Tweet placeholder