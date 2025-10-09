La Selección Mexicana quiere seguir haciendo historia en el Mundial Sub-20 tras sellar su clasificación a los cuartos de final de la competición internacional. Luego de pasar un grupo complicado ante grandes potencias, el Tri eliminó al anfitrión, Chile, tras vencerlo por 4-1 en octavos de final.

Este próximo sábado, los dirigidos por Eduardo Arce tendrán un partido muy especial frente a la Selección Argentina en busca de estar entre los cuatro mejores equipos del torneo. México jugará ante un gran rival, pero sabiendo que tiene con que para clasificar.

Desde hace años se armó una rivalidad con la Albiceleste por la cantidad de veces que se enfrentaron ambas selecciones, especialmente en mundiales, por lo tanto será un duelo muy importante, entre dos selecciones que están pasando por un gran presente.

Fiel a su estilo, a los argentinos se los vio muy confiados de cara al partido con México en el Mundial y los propios aficionados se burlaron en redes sociales, dejando en claro que su clasificación a la próxima instancia ya está asegurada antes de jugar.

Los comentarios de argentinos en las redes

“A estos mechicanos les ganamos caminando”, escribió un fan argentino de cara al partido por los cuartos de final.

“Directo a semifinales, mechico equipo chico”, fueron las palabras de otro.

“México ya está comprando el pasaje de vuelta”, comentó un fanático.

“Ya hay que ir viendo cómo juegan España y Colombia”, agregó un usuario.

¿Cuándo juegan México vs. Argentina?

El partido de cuartos de final entre México y Argentina se jugará el sábado 11 de octubre a las 17:00 hs de la CDMX. Mientras que para los argentinos, será a las 20:00 hs de su país. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de ViX Premium y TUDN en Canal Nu9ve.