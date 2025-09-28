Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate de México ante Brasil

El Tri y la Verdeamarela igualaron 2-2 en el debut de ambos en el certamen mundialista juvenil que se lleva a cabo en Chile.

Por Agustín Zabaleta

México y Brasil igualaron 2-2 en el debut de ambos en el Mundial Sub-20 en Chile
En el marco de la Jornada 1 del Grupo C del Mundial Sub-20 en Chile, la Selección Mexicana empató 2-2 en su duelo ante Brasil. Con anotaciones de Alexei Domínguez y Diego Ochoa, el cuadro nacional salió airoso de un encuentro cambiante.

Este empate deja al Tri en el segundo lugar con el rival que jugó por detrás de Marruecos, que sorprendió y ganó su compromiso ante España por 2-0. Un aviso de lo que este grupo promete ser, catalogado por muchos como el “Grupo de la Muerte”.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial Sub-20?

De cara a la Jornada 2 del Grupo C, el equipo a cargo de Eduardo Arce se medirá ante España, que inició el torneo con el pie izquierdo. El compromiso será el próximo miércoles 1° de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

