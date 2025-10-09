Los Octavos de Final del Mundial Sub-20 2025 en Chile terminaron y quedaron definidos los cruces de los Cuartos de Final, donde solo ocho aspirantes continúan en la carrera por la gloria deportiva en la categoría juvenil de selecciones.

Tras la goleada por 3-0 de Estados Unidos ante Italia y la buena victoria por 2-1 de Marruecos ante Corea del Sur, ya están listos los cuatro partidos de la próxima instancia, donde se destaca la presencia de 4 equipos americanos, 3 europeos y un africano.

El gran plato de esta instancia es sin dudas el duelo entre México y Argentina. Por otro lado, España vs. Colombia se enfrentarán por ese mismo lado del cuadro. Del otro, Estados Unidos vs. Marruecos protagonizaron un interesante compromiso, mientras que Francia vs. Noruega protagonizan el único duelo 100% europeo.

Los 8 equipos, apenas 3 ya han ganador el torneo en algún momento: Argentina, quien es el máximo ganador con 6 trofeos, y España y Francia que ganaron el torneo en apenas una ocasión entre las 24 ediciones disputadas. Luego, apenas México fue subcampeón una vez, en 1977. El resto nunca jugó una Final.

Los duelos se disputarán entre el sábado 11 de octubre y el domingo 12 de octubre, repartiéndose dos partidos por día cada uno. Además, cada día se resolverá un camino a la Final. Cuando el Tri enfrente a la Albiceleste ya sabrá su potencial rival ya que españoles y colombianos jugarán antes.

¿Cuándo juega México vs. Argentina por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025?

Obed Vargas y el Tri jugará ante Argentina por un lugar en las Semifinales del torneo juvenil el próximo sábado 11 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, la capital chilena.

