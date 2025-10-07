Este martes la Selección Mexicana se enfrentó a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub 20, los dirigidos por Eduardo Arce lograron clasificar con un marcador de a los Cuartos de Final, donde aún falta por conocer a su rival. Y es que el día de mañana culminan los partidos de esta ronda y es ahí donde se sabrá de manera oficial, aunque por las llaves ya se sabe quiénes podrían ser los dos conjuntos con los que se podría medir el equipo en la siguiente ronda.

En este juego de los octavos, México se notó con mucha calma para conseguir el marcador cuando Chile estaba peleando más por empatar el encuentro. Al minuto 26 el Tricolor ya lo ganaba con gol de Tahiel Jiménez, al 67 apareció Iker Fimbres para marcar el 2-0 y al 80′ Hugo Camberos entró por Gil Mora para el 3-0 y el 4-0, así dejar ese resultado para su clasificación con un 4-1. Pese a los intentos que tuvieron los locales por conseguir mejorar el partido no pudieron con la escuadra nacional y fue de esa manera que le quitaron la oportunidad de seguir en la competencia.

¿Quién será el rival de México?

Ahora, tendrá que analizar muy bien lo que viene porque el primer rival al que podría enfrentarse en la siguiente ronda es Argentina. El equipo de la Albiceleste viene de golear a Cuba en su primer encuentro con un 1-3 a su favor. Esta escuadra, comandada por Diego Placente también venció a Australia con un 4-1 en su segundo juego y terminó con la victoria de 1-0 ante Italia. Así clasificaron a esta ronda en el primer puesto del Grupo D con 9 unidades, muy por encima de sus demás rivales, lo que los hace un contrincante muy fuerte.

La otra opción de equipo al que se podría enfrentar México es Nigeria quien es el rival de Argentina en el duelo de los octavos. Desde antes, y por los resultados que se obtuvieron, todo parece indicar que será la Albiceleste el rival más seguro y es que en el caso de los nigerianos perdieron su primer juego ante Noruega con un 1-0; en el segundo vencieron a Arabia Saudita con un 3-2 y empataron ante Colombia en un 1-1 clasificando así con 4 puntos como uno de los mejores terceros lugares.

¿Cuándo juega México los Cuartos de Final?

Estos equipos se medirán para conocer al rival de México el día de mañana miércoles 8 de octubre a las 13:30 horas del centro. El partido de los Cuartos de Final entre la Selección Nacional y el que salga de este partido se jugará el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas del centro a través de ViX Premium y por televisión abierta mediante TUDN en Canal Nu9ve serán sus transmisiones.