Este domingo se llevó a cabo la final del Mundial Sub 20 donde Marruecos venció 2-0 a Argentina y se consagró campeón del torneo juvenil, por lo que tras las burlas que el equipo de la Albiceleste hizo a México y Colombia, hubo muchos usuarios en redes molestos y decidieron hacer burla al equipo de Diego Placente, pero entre ellos uno de los periodistas nacionales.

Pollo Ortiz se burla de Argentina

Raoul “Pollo” Ortiz es relator en Fox Sports y al término del partido compartió en su cuenta de “X” a una aficionada de Argentina llorando por la derrota de su selección y etiquetó al medio TyC Sports para decirle que si en caso de que le faltara una foto para poder hablar de este resultado, esa era la indicada para que pudiera usarla.

¿Por qué le lanzó indirecta?

Y es que cabe mencionar que cuando la Albiceleste venció al Tricolor en los cuartos de final, este medio argentino decidió postear la foto de Placente donde manda a callar a los mexicanos, por lo que recibió muchos comentarios de los nacionales haciendo énfasis de que ellos mismos eran quienes hacían que creciera la xenofobia en estos juegos.

Es por esta razón que el también conductor de Fox aprovechó esta derrota de los argentinos para de cierta manera hacerles los mismo. Inmediatamente la afición de México comenzó a responder con más burlas por la derrota con memes del Chavo del 8 y demás que hacía alusión a ese segundo lugar que obtuvieron estando cerca del campeonato.

Sin embargo, también aparecieron los argentinos a apelar que México tampoco había ganado nada, por lo que no tenían razón de criticar de esa manera, aunque hubo quienes aparecieron para decir que el Tricolor fue uno de los equipos que sí pudo vencer a Marruecos en uno de los partidos de fase de grupos, mientras que ellos no.