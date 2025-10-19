Este domingo se jugó la Final del Mundial Sub 20 en Chile, a estas instancias llegó Marruecos tras eliminar a Francia, mientras que Argentina llegaba dejando fuera a Colombia. En un partido donde los marroquíes dieron todo, se colgaron la gloria tras un marcador muy tempranero de 2-0 que supieron mantener a lo largo de los 90 minutos.

Esto desde luego dejó el segundo lugar de la Albiceleste quien pintaba para repetir la proeza de ganar un Mundial. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y tanto Diego Placente como sus jugadores terminaron en el césped llorando y desconsolados por la derrota de la escuadra en el momento más importante.

El respaldo de Messi a Argentina Sub 20

Y aunque la mayoría de los países, incluyendo al anfitrión se burlaron de que el equipo no pudo levantar la Copa del Mundo, hubo quienes los defendieron y desde luego apoyaron el esfuerzo que hicieron en cada uno de los partidos para poder llegar hasta la final, siendo uno de ellos el propio Lionel Messi para darle ánimos a todos.

Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, Leo decidió externarle unas palabras a sus compatriotas desde el lado más humano y competitivo dentro de este deporte: “Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió.

El apoyo que un campeón del mundo les brinda es de suma importancia para el progreso de muchos de ellos que ya juegan en equipos importantes y que tendrán una revancha más adelante incluso en competencias mayores, por lo que las palabras de Messi cobran relevancia y son demasiado valiosas para estos jóvenes que emprenden el camino y donde seguramente estará su sucesor.