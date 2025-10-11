Este sábado 11 de octubre se disputa uno de los grandes partidos del Mundial Sub-20. La Selección Mexicana y Argentina se enfrentan por los cuartos de final del torneo en un juego que comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y que se lleva a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

México cuenta con grandes figuras y la principal es Gilberto Mora, pero también hay otros como Elías Montiel, quien es el capitán y uno de los referentes del plantel del Tri. Horas antes del cruce ante Argentina, el futbolista de Pachuca reveló cuál es el gran objetivo que tiene la nómina en este Mundial Sub-20.

“La mentalidad de todos es muy fuerte y, si le preguntas a cualquiera, te van a decir: estamos para campeones del mundo. Lo sueño, lo vivo día con día, esa ilusión nadie me la va a quitar y la ilusión está a tope”, expresó Elías Montiel en una entrevista con Diario Récord.

Elías Montiel durante el Mundial Sub-20 (JAM Media)

“He pasado días pensándolo e imaginándolo, es el sueño de todos, de los jugadores y de la afición. Queremos que se sientan orgullosos, que sepan que el mexicano puede, que va a sacar el pecho y que va a luchar hasta el final“, agregó el capitán de México en el torneo.

Elías Montiel sobre enfrentar a Argentina

Por otro lado, Elías Montiel mostró su entusiasmo por enfrentar a Argentina, la selección que ganó los cuatro partidos que disputó en el Mundial Sub-20: “Sabemos que es una selección grande, que pelea por cosas importantes, pero eso lo hace más lindo. Cualquier jugador quisiera jugar contra Argentina en un Mundial“.

“Se ha escuchado mucho eso (sobre que es un final anticipada ante Argentina), pero nosotros tomamos cada partido con la misma seriedad. Ya no es fase de grupos, ahora hay una mayor responsabilidad, y la asumimos con compromiso total”, añadió el jugador de Pachuca.

Por último, Elías Montiel explicó qué siente al portar el gafete de capitán durante el Mundial Sub-20: “La verdad es muy lindo portar el gafete, representar a tu país, creo que es lo más hermoso que te puede pasar como jugador, y más en un Mundial“.