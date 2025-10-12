La Selección Mexicana sufrió un durísimo golpe este sábado tras quedar eliminada del Mundial Sub-20, en el que había muchísima ilusión de poder quedarse con el título por el nivel que venían mostrando hasta el momento. Sin embargo, el equipo no logró jugar como lo venía haciendo en los anteriores partidos y se topó ante un gran rival que logró superarlo y eliminarlo de la competición internacional.

La Selección Argentina que conduce Diego Placente, fue superior al Tri pese a algunos fallos arbitrales y se quedó con el triunfo por 2-0 para avanzar a las semifinales del certamen, en donde se medirá ante Colombia en busca de llegar a la gran final.

Gilberto Mora, la joya y promesa de 16 años que tiene México, quien venía mostrando su mejor versión ante los rivales que había enfrentado, no pudo mantener el mismo nivel en este partido frente a la Albiceleste, y las críticas no tardaron en llegar.

Además, tanto a él como a varios de sus compañeros se los vio muy tristes luego de la eliminación, ya que todos sentían que tenían lo necesario para poder avanzar a la siguiente instancia y soñar con poder quedarse con el título del mundo.

La dura reacción de Gilberto Mora

El mediocampista lloró luego de lo que fue la derrota de México ante Argentina. La desazón fue total, ya que antes del encuentro Mora había asegurado que el equipo estaba para ser campeón, y es por eso que su reacción fue tan dura tras quedar afuera del Mundial Sub-20.

El joven futbolista no pudo ocultar su tristeza y se lo vio completamente desconsolado tras el pitazo final. Su imagen, reflejando el dolor de todo el plantel mexicano, rápidamente se volvió viral entre los fanáticos que también soñaban con ver al Tri levantar el trofeo.

