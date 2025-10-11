Es tendencia:
Las alineaciones de México vs. Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025

México y Argentina se enfrentan este sábado por un lugar en la semifinal del torneo. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

México se enfrenta con Argentina en el Mundial Sub-20
Este sábado 11 de octubre se disputa uno de los grandes partidos de los cuartos de final del Mundial Sub-20. La Selección Mexicana y Argentina se enfrentan por un lugar en la semifinal en un juego que comienza a las 17:00hs (CDMX) y que se lleva a cabo en la ciudad de Nuñoa, Chile.

Por el lado del Tri, el equipo dirigido por Eduardo Arce eliminó a la selección local al ganarle por 4-1 a Chile en los octavos de final. México cuenta con grandes figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas, entre otros, y busca un lugar en la semifinal del Mundial Sub-20.

Por su parte, Argentina goleó por 4-0 a Nigeria en los octavos de final. La Albiceleste ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento en el torneo. Por esta razón, se espera que sea un juego apasionante y de buen juego debido a las figuras que hay en ambos equipos.

La probable alineación de México

  • Emmanuel Ochoa
  • Everaldo López
  • Rodrigo Pachuca
  • Diego Ochoa
  • Diego Sánchez
  • Íker Fimbres
  • Elías Montiel
  • Obed Vargas
  • Gilberto Mora
  • Alexei Domínguez
  • Tahiel Jiménez
La probable alineación de Argentina

  • Santino Barbi
  • Dylan Gorosito
  • Valente Pierani
  • Tobías Ramírez
  • Julio Soler
  • Milton Delgado
  • Valentino Acuña
  • Maher Carrizo
  • Ian Subiabre
  • Gianluca Prestianni
  • Alejo Sarco
patricio hechem
Patricio Hechem
