Las alineaciones de México vs. Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025

Este sábado 11 de octubre se disputa uno de los grandes partidos de los cuartos de final del Mundial Sub-20. La Selección Mexicana y Argentina se enfrentan por un lugar en la semifinal en un juego que comienza a las 17:00hs (CDMX) y que se lleva a cabo en la ciudad de Nuñoa, Chile.

Por el lado del Tri, el equipo dirigido por Eduardo Arce eliminó a la selección local al ganarle por 4-1 a Chile en los octavos de final. México cuenta con grandes figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas, entre otros, y busca un lugar en la semifinal del Mundial Sub-20.

Por su parte, Argentina goleó por 4-0 a Nigeria en los octavos de final. La Albiceleste ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento en el torneo. Por esta razón, se espera que sea un juego apasionante y de buen juego debido a las figuras que hay en ambos equipos.

La probable alineación de México

Emmanuel Ochoa

Everaldo López

Rodrigo Pachuca

Diego Ochoa

Diego Sánchez

Íker Fimbres

Elías Montiel

Obed Vargas

Gilberto Mora

Alexei Domínguez

Tahiel Jiménez

La probable alineación de Argentina