Las alineaciones de México vs. Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025

Este sábado 11 de octubre se disputa uno de los grandes partidos de los cuartos de final del Mundial Sub-20. La Selección Mexicana y Argentina se enfrentan por un lugar en la semifinal en un juego que comienza a las 17:00hs (CDMX) y que se lleva a cabo en la ciudad de Nuñoa, Chile.
Por el lado del Tri, el equipo dirigido por Eduardo Arce eliminó a la selección local al ganarle por 4-1 a Chile en los octavos de final. México cuenta con grandes figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas, entre otros, y busca un lugar en la semifinal del Mundial Sub-20.
ver también
¿Alargue o penales? Así se definen los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025 si terminan en empate
Por su parte, Argentina goleó por 4-0 a Nigeria en los octavos de final. La Albiceleste ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento en el torneo. Por esta razón, se espera que sea un juego apasionante y de buen juego debido a las figuras que hay en ambos equipos.
La probable alineación de México
- Emmanuel Ochoa
- Everaldo López
- Rodrigo Pachuca
- Diego Ochoa
- Diego Sánchez
- Íker Fimbres
- Elías Montiel
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Alexei Domínguez
- Tahiel Jiménez
La probable alineación de Argentina
- Santino Barbi
- Dylan Gorosito
- Valente Pierani
- Tobías Ramírez
- Julio Soler
- Milton Delgado
- Valentino Acuña
- Maher Carrizo
- Ian Subiabre
- Gianluca Prestianni
- Alejo Sarco