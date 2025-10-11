Eduardo Arce fue el foco de las críticas de los fanáticos una vez consumada la eliminación de la Selección Mexicana: en un torneo donde todos imaginaban que el ‘Tri’ podía llegar más lejos, la escuadra nacional juvenil se quedó a mitad de camino, y fue eliminado en cuartos de final de esta edición 2025 del Mundial Sub-20.

Luego de la derrota por 2-0 ante Argentina este sábado por la noche en el Estadio Nacional de Santiago, el entrenador dejó sus disculpas por la caída ante la ‘Albiceleste’, angustiado por el fin de la travesía de México. El DT se mostró orgulloso de sus dirigidos, pero no pudo ocultar su fastidio por no poder pelear por el título.

“Nos quedamos cortos, totalmente, es lo que digo, por más que intentamos desplegar el futbol que queríamos y se vio, por más que nos vimos combativos en muchos momentos y se vio una mentalidad de la que queremos tener, obviamente queríamos más, queríamos brindarle más a la afición y al país, a los chavos y a nosotros mismos“, se sinceró el estratega de la Selección Mexicana en zona mixta, en conversación con los periodistas presentes en el recinto.

Por otra parte, el director técnico del Sub-20 del ‘Tri’ adjudicó a la situación del minuto trágico de lesión más gol de Argentina como el gran causante del a caída. “Sabíamos cómo iba a ser el partido, me lo imaginé de una manera que salió totalmente, es más, hasta exagerado de parte de ellos de cedernos la pelota, la iniciativa, los controles, el momento, en esa parte habíamos iniciado bastante bien. La acción de la falta a Alexei, que parece que es hasta fractura, tenemos doble pago, porque no es falta y es una lesión y la acabamos sacando de la red justo cuando teníamos diez hombres, y eso nos costó un poco. Ya no supimos… bueno sí supimos porque seguimos controlando, pero no pudimos generar las acciones de peligro que teníamos que generar. Ellos obviamente al tener a favor el marcador tiraron para atrás, nos cerraron espacios, hicieron que circuláramos de más la pelota y no pudimos encontrar la profundidad que queríamos”, se explayó Eduardo Arce al respecto, con una postura vencida y claros gestos de tristeza en sus ojos.

En esa misma línea, el timonel de México se lamentó por haber entrado en el juego de Argentina y los cruces verbales entre sus futbolistas y los del rival. “¿Si perdimos la cabeza? Sí, la verdad que sí, al final… igual no me quiero meter en eso porque es parte del futbol, lo que dicen ellos, lo que decimos nosotros, creo que tiene que quedar ahí, pero cuando se dicen esas cosas en ese momento te revoluciona un poco entonces, sabíamos que ellos son buenos en eso“, sentenció el entrenador, que dio una rueda de prensa muy breve antes de marcharse junto a la delegación de regreso a casa.

Por último, Eduardo Arce dejó unas palabras para sus jugadores, con el fin de alentarlos de cara a lo que viene, con los Juegos Olímpicos . “Les diría que tienen absolutamente todo para seguir triunfando y que estos momentos son los que forjan carreras justo”, concluyó el estratega, que se despidió de la Copa del Mundo en una instancia muy temprana y con su cargo en juego luego de las contundentes críticas recibidas.