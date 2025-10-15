¡Todo listo! El Mundial Sub-20 2025 llega a instancias decisivas en busca del nuevo campeón, con la reciente confirmación de los clasificados al partido por el título: Argentina y Marruecos se enfrentarán mano a mano en la gran final del certamen, para definir qué selección levantará el trofeo. A continuación, repasa todos los detalles del partido.

¿Cómo llegan Argentina y Marruecos a la final del Mundial Sub-20 2025?

La ‘Albiceleste’ obtuvo su boleto al último encuentro del certamen tras dejar en el camino a Colombia en semifinales, tras vencerlo por 1-0, con gol del centrodelantero Mateo Silvetti. Por su parte, los ‘Leones’ se clasificaron a la definición por eliminar a Francia en la pasada ronda, al derrotarlo por penales, luego de igualar 1-1 con el tanto de Lisandru Olmeta en contra.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20 2025?

El encuentro que definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo de la categoría se celebrará este domingo 19 de octubre, con sede en el Estadio Nacional (Santiago, Chile), desde las 17.00 horas del Centro de México -18.00 hora local-. En caso de empate en tiempo regular, habrá un tiempo extra de media hora, y de persistir la igualdad, se disputará una tanda de penales.

Mateo Silvetti, el héroe de Argentina ante Colombia.

¿Qué canal transmitirá Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20 2025?

El último compromiso del Mundial Sub-20 se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por dos pantallas: en televisión a través de la señal de TUDN, y de manera online, vía streaming, por medio de la plataforma ViX Premium.

¿Cuándo se juega el partido del tercer puesto del Mundial Sub-20 2025?

Mientras que Argentina y Marruecos se enfrentarán en la final, el juego por el 3° puesto lo disputarán Colombia y Francia, que quedaron eliminados en semifinales a mano de esos dos verdugos. El encuentro entre la ‘Cafetera’ y ‘Les Bleus’ tendrá lugar este sábado 18 de octubre, en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 13.00 hora CDMX, un día antes de la definición del título.

El gol de la clasificación de Argentina a la final del Mundial Sub-20 2025:

