El duelo que muchos esperaban finalmente llegó. La Selección Mexicana se enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile. Luego de una categórica goleada ante el anfitrión por 4-1, este miércoles se terminó por definir la suerte del Tri, que ya conoce con quien se medirá en la próxima instancia.

Sin mayores inconvenientes, Argentina goleó a Nigerio por 4-0 y así se metió entre los ocho mejores de la competencia, donde ya esperaba México. De esta manera, a continuación te contamos todo lo que tienes que saber de este duelo imperdible que se tomará como una final anticipada, dejando en el camino a un gran candidato a la consagración.

Día y hora para el partido de México vs. Argentina

El partido de los cuartos de final entre la Selección Nacional y el que salga de este partido se jugará el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00hs del centro a través de ViX Premium y por televisión abierta mediante TUDN en Canal Nu9ve serán sus transmisiones. En Argentina, el duelo comenzará a las 20:00hs.

Para México, será la gran oportunidad de continuar luciéndose luego de una primera ronda sensacional en la que compartió la zona con rivales del calibre de España y Brasil, más el hecho de eliminar al organizador que contaba con el apoyo de todo el público.

Por el lado de Argentina, luego de un par de años truncos el camino de la Albiceleste parece haberse encaminado en este tipo de competencias, por lo que ya cuentan con el mote de candidatos. Con victorias contundentes y con un buen nivel mostrado en el campo de juego, el rival del Tri querrá amargar la fiesta de los juveniles mexicanos que están brillando ante la vista del mundo.