Señalaron a la colegiada mexicana por un presunto error durante el compromiso entre la Naranja Mecánica y los Samurais Azules.

Por la Jornada 1 del Grupo F del Mundial 2026, Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un vibrante encuentro. Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville anotaron para los europeos, mientras que Keito Nakamura y Daichi Kamada lo hicieron para los asiáticos.

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Sin embargo, un hecho desató una polémica en México, que nada tiene que ver con este compromiso, aunque cuando se ve a los protagonistas cobra sentido. La jueza Katia Itzel García, quien fue cuarto árbitro en el cotejo, fue señalada por Fernando Guerrero.

Nakamura de @jfa_en NO trae espinilleras.



Katia Itzel debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el 2o tiempo. pic.twitter.com/CMOJ8neYnU — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 14, 2026

El mismo apuntó contra la colegiada por omitir checar el equipamiento obligatorio, en especial, el de Keito Nakamura, quien fue uno de los héroes de los Samuráis Azules ante la Naranja Mecánica al ser uno de los goleadores para su equipo.

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A través de sus redes sociales, el Cantante se expresó en su cuenta de ‘X’ por el hecho: “Keito Nakamura de Japón NO trae espinilleras. Katia Itzel García debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el 2o tiempo“. Cabe recordar que es obligación del cuarto árbitro, en este casoGarcía, de encargarse de que todos los jugadores porten las espinilleras, algo que omitió por completo.

¿Qué dice la regla de las espinilleras en el futbol?

Según la regla 4.2 de la IFAB, en la cual se redacta el ‘Equipamiento Obligatorio‘, todos los futbolistas están obligados a usar protección en las piernas: “Las espinilleras deberán estar fabricadas de un material adecuado y tener un tamaño apropiado que proteja de manera razonable; quedarán cubiertas por las medias. Los jugadores serán responsables del tamaño y la adecuación de las espinilleras“.

Una tarea que debe realizar el cuarto árbitro: “Deberá inspeccionar a los jugadores antes del inicio del partido y a los suplentes antes de que entren en el terreno de juego“, algo que no ocurrió con Nakamura, quien jugó todo el partido sin espinilleras. Cabe señalar que se puede jugar sin espinilleras, pero, sólo si se pierde de manera accidental, la cual deberá colocarse lo más pronto posible. Por otro lado, anotar un gol sin espinilleras no es inválido.

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En síntesis