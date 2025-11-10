A poco más de seis meses para el inicio del Mundial de Futbol 2026, la expectativa crece en todo el planeta. Después de varios años con el mismo formato, la FIFA decidió implementar un cambio histórico: el torneo contará con 48 selecciones en lugar de 32 y se disputará por primera vez en tres países distintos. Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes del evento más importante del futbol mundial y cada nación tendrá la oportunidad de albergar encuentros de gran relevancia.

En ese contexto, este lunes 10 de noviembre se llevó a cabo la presentación oficial de la organización del Mundial en México. El evento tuvo lugar en Los Pinos y reunió a diversas autoridades federales y deportivas. El acto sirvió para mostrar los avances en materia de infraestructura, seguridad y logística de cara al certamen que arrancará en junio del próximo año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el evento junto a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Gabriela Cuevas, responsable de coordinar los trabajos con la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol y los gobernadores de las tres sedes mexicanas.

También estuvo presente Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, quien aseguró que el proyecto avanza con paso firme para cumplir con los estándares internacionales y dejar un legado histórico. Sin embargo, más allá de los anuncios institucionales, lo que más llamó la atención fue la decisión personal que dio a conocer la presidenta frente a todos los presentes.

La sorprendente decisión de Sheinbaum

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum reveló lo que hará con el boleto que la FIFA le asignó para la inauguración del torneo, un gesto simbólico que generó sorpresa y admiración. En lugar de ocupar su lugar en el Estadio Azteca, la presidenta decidió regalar esa entrada a una niña o joven mexicana amante del futbol.

“Tomé una decisión: en la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, una joven que no tenga la oportunidad de ir y que ame el fútbol. Estamos definiendo cómo la vamos a elegir, pero ese boleto será para que una niña pueda soñar con el fútbol”, expresó Sheinbaum.

En síntesis