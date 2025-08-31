Mientras Cristiano Ronaldo ganó 5 Champions League, las que consiguió Lionel Messi

Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo han dominado el futbol durante muchos años y, aunque hoy no estén ni en su mejor momento ni tampoco en las grandes ligas, siguen siendo figuras y líderes en sus equipos. El argentino y el portugués construyeron una de las rivalidades más grandes de la historia del deporte cuando coincidieron en España, uno vistiendo la camiseta del Barcelona y el otro la del Real Madrid.

Ambos dejaron una huella imborrable en Europa, logrando títulos colectivos y premios individuales que los colocaron en la lista de los mejores de todos los tiempos. A lo largo de más de una década, rompieron récords, desataron debates y fueron protagonistas de la élite futbolística mundial.

Durante su mejor etapa, Cristiano Ronaldo levantó la Champions League en cinco ocasiones. La primera llegó en 2008 con el Manchester United, y las cuatro restantes fueron con el Real Madrid en 2014, 2016, 2017 y 2018, en lo que fue sin dudas el periodo más exitoso de toda su carrera.

Por su parte, Lionel Messi también conquistó Europa y lo hizo con el Barcelona, en donde vivió momentos únicos e irrepetibles. El actual futbolista de Inter Miami ganó la Champions League en cuatro oportunidades, en las temporadas 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015 y 2016-2017.

La comparación entre ambos es inevitable y el debate por quién fue mejor seguirá abierto por siempre. Más allá de los títulos, cada uno marcó una época con su estilo propio, pero superando sin dudas a todos con lo que hicieron en el campo de juego.

Balones de Oro de Messi y CR7

Ambos fueron los máximos ganadores del Balón de Oro en la historia. Lionel Messi ganó 8 Balones de Oro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Mientras que Cristiano Ronaldo ganó 5 Balones de Oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

