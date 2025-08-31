Es tendencia:
Mientras Cristiano Ronaldo ganó 5 Champions League, las que consiguió Lionel Messi

El portugués levantó la Champions League en cinco oportunidades, siendo así uno de los más ganadores de la historia, mientras que estas son las que ganó el argentino.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos leyendas que dominaron Europa durante más de una década.
Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo han dominado el futbol durante muchos años y, aunque hoy no estén ni en su mejor momento ni tampoco en las grandes ligas, siguen siendo figuras y líderes en sus equipos. El argentino y el portugués construyeron una de las rivalidades más grandes de la historia del deporte cuando coincidieron en España, uno vistiendo la camiseta del Barcelona y el otro la del Real Madrid.

Ambos dejaron una huella imborrable en Europa, logrando títulos colectivos y premios individuales que los colocaron en la lista de los mejores de todos los tiempos. A lo largo de más de una década, rompieron récords, desataron debates y fueron protagonistas de la élite futbolística mundial.

Durante su mejor etapa, Cristiano Ronaldo levantó la Champions League en cinco ocasiones. La primera llegó en 2008 con el Manchester United, y las cuatro restantes fueron con el Real Madrid en 2014, 2016, 2017 y 2018, en lo que fue sin dudas el periodo más exitoso de toda su carrera.

Por su parte, Lionel Messi también conquistó Europa y lo hizo con el Barcelona, en donde vivió momentos únicos e irrepetibles. El actual futbolista de Inter Miami ganó la Champions League en cuatro oportunidades, en las temporadas 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015 y 2016-2017.

La comparación entre ambos es inevitable y el debate por quién fue mejor seguirá abierto por siempre. Más allá de los títulos, cada uno marcó una época con su estilo propio, pero superando sin dudas a todos con lo que hicieron en el campo de juego.

Balones de Oro de Messi y CR7

Ambos fueron los máximos ganadores del Balón de Oro en la historia. Lionel Messi ganó 8 Balones de Oro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Mientras que Cristiano Ronaldo ganó 5 Balones de Oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

