Ya este martes laSelección Mexicana hizo oficial su último partido de preparación ante la Selección de Serbia. La fecha para este duelo es el próximo 4 de junio, a unos días de su debut ante Sudáfrica y la sede es el Estadio Nemesio Diez. De esta manera, Duilio Davino ya confirmó que en la convocatoria de este duelo, ya estarán los jugadores que irán al Mundial.

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¿Cuándo saldrá la lista de México para el Mundial?

Y es que de acuerdo con lo que mencionó el Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles ya tienen definido cuándo se compartirá la convocatoria final para dar a conocer a los jugadores que estarán para irse al Mundial con el cuadro Tricolor y cómo estará la agenda para esos días previos, de concentración y de encuentros.

“En la semana previa a la última jornada de la Liga MX saldrá la lista (…) Después tendrán unos días de descanso y el 6 de mayo inicia la concentración”, mencionó Davino. Respecto a ello, declara también que ya no habrá sorpresas después de que se nombres a los elegidos, puesto que los que se elijan ya serían los definitivos.

Hay que recalcar que sólo en caso de que no hubiera lesiones, pero se refiera a la idea de que alguno más reapareció y entró, por lo que de esta manera entre el 18 y el 24 de mayo, que es ese domingo justo cuando termina el Clausura 2026, se revelarán los nombres de los elegidos por Javier Aguirre para poder asistir a esta justa mundialista.

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Es así que se confirma que para ese partido que se jugará en el Nemesio Diez, el “Vasco” ya verá a lo que es el equipo que disputará el Mundial, sobre todo porque ese cuadro podría ser el titular en la inauguración. Tomando en cuenta las recuperaciones de algunos futbolistas aún hay dudas de quiénes podrían conformar esa lista.

Checa las cuotas mundial para el próximo encuentro decisivo del Tri.

En síntesis