El rival de Portugal y Cristiano Ronaldo en 16avos

Este sería el próximo rival de Cristiano Ronaldo y Portugal para el próximo partido del Mundial en los dieciseisavos.

Terminó uno de los partidos más importantes del Grupo K, Portugal se midió ante Colombia dejando un resultado de 0-0 donde el equipo que se quedó como líder de este grupo fue precisamente Colombia. Tomando en cuenta de que manera simultánea se llevó a cabo el RD Congo vs Uzbekistán, ya quedaron definidas todas las posiciones.

Publicidad

De esta manera la tabla general del Grupo K terminó con Colombia en la posición uno con 7 puntos; mientras que Portugal con 5 unidades, en el tercer puesto RD Congo con 4 puntos y ya eliminado con 0 puntos Uzbekistán, por lo que ahora los cruces para los partidos de dieciseisavos ya estarían definidos para la escuadra lusitana.

Cabe mencionar que con esto, veremos un partido de Cristiano Ronaldo que es el segundo lugar del Grupo K medirse ante el segundo equipo del Grupo L. Este grupo rival ya se había definido anteriormente, puesto que los juegos que se disputaron media hora antes acomodaron la tabla dejando clasificados a tres cuadros.

¿Quién será el rival de Portugal en los 16avos?

De esta manera Portugal se tendrá que enfrentar ante Croacia, quienes quedaron en la segunda posición del Grupo L debido a que los croatas quedaron con 6 unidades por debajo de la Selección de Inglaterra. Así que el juego de dieciseisavos que tendrá que ganar el equipo lusitano para clasificar a octavos será el Portugal vs Croacia.

Publicidad

Fecha, sede, horario y transmisión del Portugal vs Croacia

En esta ocasión veremos a Cristiano Ronaldo midiéndose ante Luka Modric, el duelo será el próximo jueves 2 de julio a las 17:00 horas del centro de México. Este enfrentamiento se transmitiría a través de ViX Premium de manera exclusiva, aunque aún se tendría que confirmar si será por televisión abierta. La sede para este partido sería en Canadá, en el Estadio Toronto.

En síntesis