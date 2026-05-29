De Palmer a Szoboszlai: los 5 futbolistas más caros que no jugarán el Mundial 2026

Algunas estrellas no estarán en la Copa del Mundo por lesión, otras porque no lograron clasificar y otras por decisión del entrenador.

Todas las Copas del Mundo suelen contar con ausencias llamativas y la de 2026 no será la excepción. Los motivos son variados; algunos jugadores se quedan afuera de las listas de convocados de las potencias por decisión del DT de turno, mientras que otros se pierden la cita mundialista por una desafortunada lesión a poco del inicio.

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Asimismo, también están aquellas figuras que no tuvieron la fortuna de nacer en un país con un seleccionado competitivo y el sueño de jugar un Mundial parece una utopía. A continuación, repasamos los cinco jugadores más caros de la actualidad (según Transfermarkt) que no estárán en la Copa del Mundo 2026.

Los 5 jugadores más caros que no disputarán la Copa del Mundo 2026

Cole Palmer (Chelsea) – 110 millones de euros

Cole Palmer no fue convocado para el Mundial 2026 (Getty Images)

Meses atrás, el mediocampista de Chelsea era considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Fue la gran figura del Mundial de Clubes que ganaron los Blues en 2025 y finalizó 8° en la votación del Balón de Oro 2025. No obstante, Thomas Tuchel decidió no incluirlo en la lista de Inglaterra.

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Fermín López (Barcelona) – 100 millones de euros

Fermín López se pierde el Mundial 2026 por lesión (Getty Images)

El centrocampista de Barcelona fue clave en la temporada culé y en la obtención de LaLiga de España 2025-26. Sin embargo, el 17 de mayo sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y esta lesión lo dejó afuera de la Copa del Mundo 2026.

Dominik Szoboszlai (Liverpool) – 100 millones de euros

Dominik Szoboszlai se quedó a las puertas de clasificar al repechaje con Hungría (Getty Images)

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Otro mediocampista. Szoboszlai fue la gran figura de Liverpool esta temporada y confirmó su condición de jugador todoterreno, pero quedó tercero en el Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial con Hungría, por debajo de Portugal e Irlanda.

Hugo Ekitiké (Liverpool) – 90 millones de euros

Hugo Ekitike se lesionó de gravedad antes del Mundial 2026 (Getty Images)

Primer delantero de la lista y también de Liverpool. El atacante francés tuvo una muy buena primera temporada en los Reds y le valió ser considerado por Didier Deschamps para el Mundial 2026. Por desgracia para él, sufrió una rotura total del tendón de Aquiles derecho en abril y no llegó con los tiempos de recuperación.

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Khvicha Kvaratskhelia (PSG) – 90 millones de euros

Khvicha Kvaratskhelia estuvo lejos de conseguir la clasificación con Georgia (Getty Images)

El extremo de PSG se prepara para disputar su segunda final de UEFA Champions League consecutiva. Su calidad hubiera sido un muy buen condimento en la Copa del Mundo, pero no logró clasificar: Georgia finalizó tercero en el Grupo E con apenas 3 puntos, por debajo de España y Turquía.